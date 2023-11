Joe Biden spune că i-a cerut Israelului o pauză de trei zile între bombardamentele din Gaza și o pauză mult mai lungă pentru a recupera ostaticii reținuți de Hamas (VIDEO)

o pauză de trei zile în Gaza și o pauză mult mai lungă decât aceasta pentru a recupera ostaticii reținuți de Hamas, anunță Reuters.

Președintele SUA a fost întrebat de un reporter dacă este „frustrat” de atitudinea lui Benjamin Netanyahu care se lasă greu de convins. El a răspuns: „Durează puțin mai mult decât am sperat.”

Reporter: “Mr. President, are you frustrated with Prime Minister Netanyahu that he has not listened more to some of the things you have asked him to do?”

President Biden: “It’s taking a little longer than I hoped.”

