Jurnalistul rus Dmitri Muratov și-a vândut premiul Nobel pentru Pace. Banii vor merge către copiii ucraineni: „Trebuie să ajutăm oamenii care suferă cel mai mult”

Dmitri Muratov, editorul ziarului independent de investigaţii Novaia Gazeta și şi-a licitat luni seară medalia pentru 103,5 milioane de dolari în beneficiul copiilor ucraineni strămutaţi în urma conflictului din Ucraina, informează și Nexta.

Dmitri Muratov, care a câștigat premiul anul trecut, cu 103,5 milioane de dolari la o licitație organizată de Casa Heritage Auctions, la New York.

Suma acestei vânzări, plătită de un licitator prin telefon a cărei identitate nu a fost dezvăluită, va fi donată programului UNICEF dedicat copiilor ucraineni strămutaţi în urma războiului, potrivit Heritage Auctions care a organizat licitaţia.

„Cel mai important mesaj astăzi este ca oamenii să înţeleagă că există un război şi că trebuie să ajutăm oamenii care suferă cel mai mult”, a declarat Muratov într-un videoclip publicat de Heritage Auctions.

The 2021 Nobel Peace Prize medal of Novaya Gazeta editor-in-chief Dmitry was sold at an auction for $103.5 million.

All proceeds will go to support the humanitarian mission to help refugee children and their families.

— NEXTA (@nexta_tv)