Kate Middleton a fost contactată de Prințul Harry, „dar își susține pe deplin soțul”. Dezvăluirile unui expert despre discuția discretă dintre cei doi

Un expert regal susține că Prințul Harry a contactat-o pe Prințesa Kate, cumnata sa, în încercarea de a-și salva relația cu familia regală.

Harry și soția sa, Meghan Markle, au renunțat la îndatoririle regale în 2020 și au lansat o serie de atacuri asupra familiei regale, inclusiv cu ocazia unu interviu exploziv pe care i l-au acordat lui Oprah Winfrey, dar și în cartea de memorii a lui Harry, „Spare” („Rezervă”), amintește .

Kate Middleton a fost contactată de Prințul Harry

Acum, un expert regal a declarat pentru că Ducele de Sussex și-a contactat cumnata ca să o roage să îl ajute să își repare relația cu familia.

„De când a părăsit Regatul Unit, Harry a contactat cel puțin un membru al familiei regale: Kate”, susține Tom Quinn.

Expertul regal spune că Prințul Harry a reușit să discute cu Prințesa Kate, dar nu a avut parte de ajutorul la care spera.

„Este înțelegătoare, dar și, luptându-se cu propriile , nu are nicio intenție să joace rolul de pacificatoare”, a adăugat Tom Quinn.

„Au fost extrem de apropiați cândva”

Declarațiile lui Tom Quinn au venit în contextul în care un alt expert regal, Christopher Anderson, a spus pentru Fox News Digital că Prințul Harry ar dori să se vadă cu Prințesa Kate, dar are în cale un mare obstacol – fratele său și soțul lui Kate, Prințul William.

„Harry s-ar bucura să reia legătura cu Kate. Au fost extrem de apropiați cândva, dar Harry a fost foarte afectat de vestea că ea are cancer, de care a aflat cum am am aflat și noi ceilalți, prin videoclipul șocant al lui Kate”, a declarat Christopher Anderson.