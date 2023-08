Kievul a fost bombardat din nou / Autoritățile au declanșat o alertă antiaeriană la nivel național

Capitala ucraineană Kiev a fost atacată din nou, vineri, 11 august. Mai multe explozii s-au auzit în dimineața zilei vineri, conform martorilor. Autoritățile au declanşat o alertă antiaeriană la nivel naţional, potrivit Agerpres.

Vitali Kliciko, primarul capitalei ucrainene, a îndemnat toți locuitorii să rămână în adăposturile antiaeriene până când pericolul îi va depăși.

„Explozii în oraş! Rămâneţi în adăposturi!”, a transmis Kliciko, pe Telegram.

⚡️Mayor: Missile debris falls at children’s hospital, damages house in Kyiv.

Missile debris fell in three locations in Kyiv’s Obolonskyi district, including a children’s hospital territory, Mayor Vitali Klitschko reported following Russia’s Aug. 11 attack.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent)