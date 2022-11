Klaus Iohannis, în Letonia: Am decis să aprofundăm coordonarea în cadrul UE / Am discutat și despre situația foarte dificilă a Republicii Moldova / România a sprijinit Ucraina pe toate palierele relevante

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut o conferință de presă alături de omologul său leton, Egils Levits, miercuri, la Riga, și a anunțat că au decis să aprofundeze coordonarea în cadrul UE.

Klaus Iohannis, în Letonia: Solidaritatea și unitatea, esențiale la nivel european în gestionarea corectă a actualelor provocări

„Am mulțumit domnului președinte pentru susținerea constantă a obiectivelor României de aderare la spațiul Schengen, respectiv la OCDE. Totodată, am decis să aprofundăm coordonarea în cadrul Uniunii Europene, având în vedere faptul că pozițiile noastre pe principalele dosare europene, pe care le-am discutat în detaliu, sunt foarte apropiate. Am arătat că solidaritatea și unitatea sunt esențiale la nivel european în gestionarea corectă a actualelor provocări”, a declarat Președintele României.

„Referitor la criza energetică, am subliniat importanța coordonării apropiate pe temele de interes comun în plan european, în special în ceea ce privește securitatea aprovizionării și reducerea prețurilor. Am abordat și oportunitățile de cooperare în contextul tranziției energetice”, a continuat el.

„Am discutat, totodată, și despre situația foarte dificilă în care se află Republica Moldova, sub aspectul securității energetice, și am prezentat măsurile de sprijin multifațetate ale României pentru Republica Moldova. România și Letonia sunt angajate în avansarea procesului de extindere a Uniunii Europene. Am reafirmat sprijinul pentru viitorul european al Balcanilor de Vest, precum și pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, pe baza meritelor proprii”, a adăugat Klaus Iohannis.

„Am avut un schimb de opinii și pe tema situației actuale din Ucraina. România a sprijinit Ucraina din prima zi a conflictului pe toate palierele relevante, inclusiv prin gestionarea eficientă a fluxurilor de refugiați, aprovizionarea Ucrainei cu mărfuri esențiale și prin asigurarea unor rute sigure pentru grânele ucrainene și alte mărfuri în drumul lor către piețele internaționale”, a mai spus șeful statului.