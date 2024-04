Kristi Noem, posibila vicepreședintă a lui Donald Trump, este criticată după ce a povestit cum și-a ucis câinile

Kristi Noem, femeia care ar putea candida alături de Donald Trump la alegerile din noiembrie, este criticată după ce a povestit în memoriile sale cum și-a ucis câinile, relatează .

Posibila vicepreședintă a lui Trump a povestit cum și-a ucis câinele

Kristi Noem (52 de ani), guvernatoarea din Dakota de Sud, urmează să publice o carte de memorii, în care a dezvăluit inclusiv că l-a ucis pe Cricket, câinile ei „de nedresat” și „periculos”.

După ce s-a hotărât să îl ucidă, Noem a dus câinile într-o groapă și l-a împușcat mortal.

„Nu a fost o treabă plăcută. Dar trebuia făcută”, susține politiciana americană în memoriile sale.

Cartea „No Going Back: The Truth on What`s Wrong with Politics and How We Move America Forward” („Fără cale de întoarcere: Adevărul despre ce este în neregulă cu politica și cum ducem America înainte”) va fi publicată abia pe 7 mai, dar The Guardian a obținut o copie.

Dezvăluirea a stârnit un val de critici în spațiul public.

„Dacă vrei să alegi oficiali care nu se laudă că își ucid animalele brutal… votează cu democrații”, a declarat Comitetul Național Democrat.

Meghan McCain, fiica regretatului republican John McCain, a spus: „Îți poți reveni după o mulțime de lucruri în politică, poți schimba narativul etc – dar nu după ce ți-ai ucis câinile”.

Kristi Noem își apără decizia

Într-o postare pe X, Kristi Noem și-a apărat decizia de omorî câinele.

„Iubim animalele, dar decizii grele ca aceasta se iau tot timpul la o fermă”, a declarat guvernatoarea din Dakota de Sud, care a promis și alte „povești reale, oneste și incorecte politic” în viitoarea sa carte.

Donald Trump, candidatul republicanilor la președinția SUA, a indicat că Noem este pe lista sa de nume posibile pentru postul de vicepreședinte.