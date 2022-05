Liderii UE au ajuns la un acord: Embargo progresiv asupra importului de petrol rusesc

Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat luni seară un embargo asupra petrolului rusesc care acoperă mai mult de „două treimi” din importurile lor din această țară, a declarat președintele Consiliului UE, Charles Michel.

Se va limita inițial la petrolul transportat pe cale maritimă, „reducând o sursă uriașă de finanțare pentru mașinăriei de război rusești” și va „pune presiune maximă asupra Mosocovei pentru a încheia războiul”, a scris președintele Consiliului UE pe Twitter, potrivit

Liderii au convenit, de asemenea, să retragă cea mai mare bancă rusă, Sberbank, din sistemul SWIFT și să interzică trei posturi de televiziune rusești, a adăugat el.

Până la sfârșitul anului, importurile de petrol rusesc în Uniunea Europeană vor fi reduse cu 90 la sută. Cancelarul german Olaf Scholz a declarat că unitatea UE a fost menținută.

„Am convenit asupra unor noi sancțiuni de mare amploare împotriva Rusiei. Va exista un embargo asupra marii majorități a importurilor de petrol rusesc”, a scris cancelarul pe Twitter.

Agreement to ban export of Russian oil to the EU.

This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.

Maximum pressure on Russia to end the war.

