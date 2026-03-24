B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Situație grea în Republica Moldova după atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Linia electrică principală, oprită. Anunțul făcut de Maia Sandu

Ana Maria
24 mart. 2026, 11:41
Sursă Foto: Facebook - Maia Sandu
Cuprins
  1. Linia electrică Isaccea-Vulcănești, deconectată. Cum este asigurată alimentarea cu energie după incident
  2. Cât de gravă este situația în prezent
  3. Linia electrică Isaccea-Vulcănești, deconectată. Ce spun specialiștii despre lucrările de remediere
  4. Când va fi restabilită complet alimentarea
  5. Linia electrică Isaccea-Vulcănești, deconectată. Ce s-a întâmplat la ultima pană majoră de curent
  6. De ce este atât de importantă linia Isaccea-Vulcănești

Linia electrică Isaccea-Vulcănești, esențială pentru alimentarea Republicii Moldova cu energie dinspre Europa, a fost deconectată în noaptea de luni spre marți, în urma unor atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei.

Informația a fost confirmată de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a condamnat ferm acțiunile Rusiei.

Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina constituie o crimă de război și un atac împotriva tuturor„, a afirmat Maia Sandu pe X.

Linia electrică Isaccea-Vulcănești, deconectată. Cum este asigurată alimentarea cu energie după incident

Pentru a evita întreruperile majore, autoritățile au activat rapid soluții alternative.

Operatorul sistemului de transport, Moldelectrica, a colaborat cu operatorii din România și Ucraina pentru a redirecționa fluxurile de energie. În acest sens, au fost utilizate inclusiv cele patru linii de interconexiune de 110 kV dintre România și Republica Moldova.

Cât de gravă este situația în prezent

Deși există rute alternative, autoritățile avertizează că situația rămâne fragilă.

„Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina constituie o crimă de război și un atac împotriva tuturor. Loviturile din timpul nopții au deconectat principala linie de interconectare electrică a R. Moldova cu Europa. Există rute alternative, însă situația rămâne instabilă. Rusia poartă întreaga responsabilitate”, a postat Maia Sandu pe X.

Linia electrică Isaccea-Vulcănești, deconectată. Ce spun specialiștii despre lucrările de remediere

Moldelectrica a anunțat că au fost identificate probleme tehnice pe linie, iar intervențiile sunt în curs.

Lucrările necesită echipe specializate și coordonare între operatorii din Republica Moldova, România și Ucraina, ceea ce poate influența durata reparațiilor.

În paralel, sunt implementate măsuri pentru menținerea alimentării consumatorilor, astfel încât impactul asupra populației și economiei să fie cât mai redus.

Când va fi restabilită complet alimentarea

Deocamdată, nu există un termen clar pentru finalizarea lucrărilor.

Autoritățile precizează că durata intervențiilor depinde de complexitatea problemelor tehnice și de cooperarea transfrontalieră.

În acest context, consumatorii sunt îndemnați să utilizeze energia electrică în mod responsabil, în special în orele de vârf.

Linia electrică Isaccea-Vulcănești, deconectată. Ce s-a întâmplat la ultima pană majoră de curent

Un incident similar a avut loc la 31 ianuarie, când Republica Moldova s-a confruntat cu o pană masivă de curent.

Atunci, mai mult de două treimi din teritoriu, inclusiv zone importante din Chișinău, au fost afectate. Problema a fost cauzată de o avarie în rețeaua electrică a Ucrainei, care a dus la căderea tensiunii pe aceeași linie Isaccea-Vulcănești-Cuciurgan.

De ce este atât de importantă linia Isaccea-Vulcănești

Această linie reprezintă una dintre principalele conexiuni energetice ale Republicii Moldova cu România și, implicit, cu sistemul energetic european.

Rolul său este esențial pentru stabilitatea sistemului electroenergetic, mai ales în contextul tensiunilor regionale și al dependenței de importuri.

Tags:
Ultima oră
12:30 - Ucraina garantează aprovizionarea cu motorină în contextul creșterii prețurilor petrolului
12:29 - Traiul decent devine un lux, iar salariul minim nu mai acoperă nici strictul necesar. Senatorii propun modificarea coșului minim de consum folosit la calculul salariului minim.
12:20 - Românii economisesc mai mult în criză. Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut
12:03 - Profesorii, obligați să treacă pe la psihiatru ca să mai poată preda. Regula intră în vigoare din acest an
12:03 - Călin Georgescu, întâmpinat cu un covor roșu în fața Poliției Buftea: „Adevărul și adevărata putere nu sunt în ceea ce ai, ci în ceea ce dăruiești”
11:46 - Lionel Messi bate un nou record. Starul argentinian a înscris mai multe goluri din lovituri libere decât Pele
11:43 - Percheziții la firme de colectare a deșeurilor. Prejudiciu de 237 milioane de lei
11:26 - Decizie neașteptată! Un oraș își schimbă numele ca să atragă mai mulți turiști (VIDEO)
11:16 - Tensiuni majore în PNL și conflict deschis cu PSD. Se conturează scenarii alternative, inclusiv apropierea de AUR. Bolojan, pus la zid în partid
11:09 - Riscul plafonării marjelor comerciale la carburanţi. Dumitru Chisăliță estimează adâncirea crizei