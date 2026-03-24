Linia electrică Isaccea-Vulcănești, esențială pentru alimentarea Republicii Moldova cu energie dinspre Europa, a fost deconectată în noaptea de luni spre marți, în urma unor atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei.

Informația a fost confirmată de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a condamnat ferm acțiunile Rusiei.

Linia electrică Isaccea-Vulcănești, deconectată. Cum este asigurată alimentarea cu energie după incident

Pentru a evita întreruperile majore, autoritățile au activat rapid soluții alternative.

Operatorul sistemului de transport, Moldelectrica, a colaborat cu operatorii din România și pentru a redirecționa fluxurile de energie. În acest sens, au fost utilizate inclusiv cele patru linii de interconexiune de 110 kV dintre România și Republica Moldova.

Cât de gravă este situația în prezent

Deși există rute alternative, autoritățile avertizează că situația rămâne fragilă.

„Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina constituie o crimă de război și un atac împotriva tuturor. Loviturile din timpul nopții au deconectat principala linie de interconectare electrică a R. Moldova cu Europa. Există rute alternative, însă situația rămâne instabilă. Rusia poartă întreaga responsabilitate”, a postat Maia Sandu pe X.

Russia’s strikes on civilian energy infrastructure in Ukraine are a war crime — and an attack on all of us. Overnight strikes disconnected Moldova’s key power link with Europe. Alternative routes are in place, but the situation remains fragile. Russia alone bears responsibility. — Maia Sandu (@sandumaiamd)

Linia electrică Isaccea-Vulcănești, deconectată. Ce spun specialiștii despre lucrările de remediere

Moldelectrica a anunțat că au fost identificate probleme tehnice pe linie, iar intervențiile sunt în curs.

Lucrările necesită echipe specializate și coordonare între operatorii din Republica Moldova, România și Ucraina, ceea ce poate influența durata reparațiilor.

În paralel, sunt implementate măsuri pentru menținerea alimentării consumatorilor, astfel încât impactul asupra populației și economiei să fie cât mai redus.

Când va fi restabilită complet alimentarea

Deocamdată, nu există un termen clar pentru finalizarea lucrărilor.

Autoritățile precizează că durata intervențiilor depinde de complexitatea problemelor tehnice și de cooperarea transfrontalieră.

În acest context, consumatorii sunt îndemnați să utilizeze energia electrică în mod responsabil, în special în orele de vârf.

Linia electrică Isaccea-Vulcănești, deconectată. Ce s-a întâmplat la ultima pană majoră de curent

Un incident similar a avut loc la 31 ianuarie, când Republica Moldova s-a confruntat cu o pană masivă de curent.

Atunci, mai mult de două treimi din teritoriu, inclusiv zone importante din Chișinău, au fost afectate. Problema a fost cauzată de o avarie în rețeaua electrică a Ucrainei, care a dus la căderea tensiunii pe aceeași linie Isaccea-Vulcănești-Cuciurgan.

De ce este atât de importantă linia Isaccea-Vulcănești

Această linie reprezintă una dintre principalele conexiuni energetice ale Republicii Moldova cu România și, implicit, cu sistemul energetic european.

Rolul său este esențial pentru stabilitatea sistemului electroenergetic, mai ales în contextul tensiunilor regionale și al dependenței de importuri.