Ucraina a trimis 200 de operatori de drone în Orientul Mijlociu. Volodimir Zelenski laudă eficiența sistemului de apărare antiaeriană

Adrian Teampău
17 mart. 2026, 22:26
Sursă Foto: Captură Video/ Facebook - Володимир Зеленський
Cuprins
  1. Volodimir Zelenski a trimis operatori de drone în Orientul Mijlociu
  2. Apărarea ucraineană, mai eficientă în fața dronelor

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a anunțat că a trimis în Orientul Mijlociu 200 de operatori de drone care să contribuie la apărarea țărilor din Golful Persic.

Volodimir Zelenski a trimis operatori de drone în Orientul Mijlociu

Preşedintele Ucrainei a declarat marţi, la Londra, că 200 de experţi ucraineni în apărare aeriană se află în prezent în Orientul Mijlociu. Potrivit spuselor lui Volodimir Zelenski, acești operatori ajută deja la contracararea atacurilor cu drone iraniene, relatează CNN şi Ukrainska Pravda. El a făcut aceste declarații în fața Parlamentului britanic.

„În prezent, 201 de ucraineni se află în regiunea Orientului Mijlociu şi a Golfului Persic. Alţi 34 sunt pregătiţi să fie mobilizaţi. Este vorba de experţi militari, experţi care ştiu cum să se apere şi cum să ajute la combaterea dronelor Shahed”, a declarat Zelenski în faţa parlamentarilor britanici.

Președintele ucrainean a precizat că țara sa a încheiat acorduri cu statele din Golful Persic cărora le asigură apărarea în fața dronelor iraniene. Vorbind în faţa parlamentarilor, în cadrul vizitei în Marea Britanie, Zelenski a spus că dronele – în special cele de atac ieftine – au schimbat complet războiul modern.

„Echipele noastre se află deja în Emiratele Arabe Unite, Qatar şi Arabia Saudită şi se îndreaptă spre Kuweit. Colaborăm cu câteva alte ţări – acordurile au fost deja încheiate”, a precizat Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.

Apărarea ucraineană, mai eficientă în fața dronelor

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat un exemplu al acestei schimbări a filosofiei de război. Potrivit spuselor sale, în timp ce fiecare dronă iraniană costă aproximativ 50.000 de dolari, SUA şi aliaţii săi folosesc rachete în valoare de aproximativ 4 milioane de dolari pentru a le doborî.

Or, Ucraina s-a confruntat în mod regulat cu atacuri combinate cu drone şi rachete. S-a întâmplat după ce Rusia şi-a intensificat producţia de drone Shahed, proiectate de iranieni, la începutul anului trecut.

În aceste condiții, confruntându-se cu o penurie de sisteme tradiţionale de apărare aeriană furnizate de Occident, Kievul a fost nevoit să improvizeze. Astfel, a dezvoltat un sistem de apărare pe mai multe niveluri. Acesta include instrumente de război electronic, elicoptere şi avioane de transport reconfigurate care vânează dronele din aer, precum şi trupe la sol care le doboară cu mitraliere grele şi rachete sol-aer.

Președintele Zelenski s-a oferit să împărtăşească experiența pe care a dezvoltat-o Ucraina, afirmând că ţara este capabilă să producă aproximativ 2.000 de drone de interceptare pe zi. Kievul poate furniza aproximativ jumătate din această cantitate aliaţilor săi. Pe 10 martie, Zelenski anunţa că experţii ucraineni în domeniul securităţii şi al contracarării UAV-urilor au plecat în Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită.

