TikTok se află în pragul unei schimbări majore la nivel european, pregătind lansarea unei tehnologii avansate de verificare a vârstei utilizatorilor, pe fondul presiunilor tot mai intense privind protecția minorilor. Inițiativa vine într-un context internațional în care accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale este atent monitorizat de autorități, iar platformele sunt chemate să își asume un rol mai activ.

De ce este TikTok sub presiune pentru protecția minorilor

Platforma deținută de ByteDance se confruntă de mai mult timp cu solicitări ferme din partea autorităților europene și a organizațiilor civice pentru identificarea și eliminarea conturilor deținute de copii. Accesul utilizatorilor sub 16 ani la rețelele sociale este considerat o vulnerabilitate majoră, mai ales în contextul consumului intens de conținut video pe telefon sau tabletă.

În paralel, alte platforme populare în rândul tinerilor, precum YouTube, se află și ele sub atenția autorităților, potrivit publicației . Discuția nu mai vizează doar respectarea regulilor interne, ci și conformitatea cu legislația europeană privind protecția datelor și siguranța online a copiilor.

Cum funcționează noua tehnologie de verificare a vârstei

Tehnologia, testată discret în Uniunea Europeană, analizează datele de profil, conținutul videoclipurilor publicate și semnalele comportamentale pentru a estima dacă un cont aparține unui utilizator sub cu vârsta 13 ani. Sistemul nu se bazează exclusiv pe informațiile declarate, ci ia în calcul tiparele de utilizare și comportamentele observate pe platformă.

Potrivit TikTok, conturile identificate ca fiind suspecte nu sunt eliminate automat, ci sunt trimise spre analiză unor moderatori specializați. Decizia finală rămâne una umană, iar utilizatorii au dreptul de a face apel dacă un cont este șters din greșeală, relatează Capital.

Ce opțiuni au utilizatorii care contestă decizia

În cadrul procedurii de contestare, TikTok pune la dispoziție mai multe metode de verificare a vârstei, inclusiv estimarea prin recunoaștere facială realizată de compania Yoti, autorizarea prin card de credit sau prezentarea unui act de identitate valid. Compania susține că aceste opțiuni oferă un echilibru între siguranță și respectarea vieții private.

Testarea sistemului la nivel a dus deja la eliminarea a mii de conturi, semn că tehnologia are un impact concret înainte de lansarea oficială. Implementarea coincide cu analiza desfășurată de autoritățile europene privind modul în care platformele online verifică vârsta utilizatorilor, în conformitate cu normele de protecție a datelor.

Cum se aliniază TikTok la tendințele internaționale

TikTok afirmă că soluția respectă standardele de confidențialitate și că estimarea probabilității ca un utilizator să fie sub 13 ani este utilizată exclusiv pentru analiza de către moderatori umani și pentru îmbunătățirea tehnologiei. Reprezentanții platformei subliniază că „siguranţa comunităţii, în special a tinerilor, rămâne o prioritate”.

Pe lângă această tehnologie, TikTok a introdus și alte măsuri, precum interzicerea mesajelor directe pentru utilizatorii sub 16 ani și o limită zilnică de 60 de minute pentru cei sub 18 ani.

Exemple similare există și în cazul Meta, care utilizează serviciile Yoti, dar și în Australia, unde interdicția pentru persoanele sub 16 ani a dus la eliminarea a peste 4,7 milioane de conturi de pe mai multe .