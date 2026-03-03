Aplicațiile și serviciile digitale din Emiratele Arabe Unite și Bahrain sunt în criză majoră după ce infrastructura Amazon Web Services (AWS) a fost ținta atacurilor cu drone.

Incidentele au avut loc în contextul tensiunilor regionale, provocând avarii grave la două centre de date din EAU și unul din Bahrain. Impactul a fost resimțit imediat de utilizatorii platformelor de ride-hailing, de companiile de plăți și de clienții celor mai mari bănci din regiune, care s-au trezit în imposibilitatea de a accesa resursele online.

Ce bănci și platforme de plăți au fost blocate deoarece au căzut aplicațiile și serviciile digitale

Sistemul financiar a fost cel mai grav afectat, giganți bancari precum Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) și Emirates NBD au raportat indisponibilitatea platformelor de mobile banking. De asemenea, companii de procesare a plăților precum Alaan și Hubpay au întâmpinat dificultăți majore, iar furnizorii de software enterprise, inclusiv Snowflake, au confirmat erori de conectivitate. Deși unele platforme, precum aplicația de investiții Sarwa sau serviciul de ride-hailing Careem, au reușit să revină parțial online, situația rămâne critică pentru mulți utilizatori.

„Aplicaţia de mobile banking şi serviciile din call center sunt temporar indisponibile. Problemele ridicate de conectivitate şi erorile din regiune vor continua până la rezolvarea defecţiunilor de alimentare cu energie”, au transmis reprezentanții instituțiilor financiare afectate de criza

Cum decurge procesul de recuperare

Reprezentanții Amazon Web Services au activat protocoalele de urgență, însă reparațiile sunt îngreunate de situația de securitate din teren. Clienții care au infrastructura în au fost sfătuiți să își mute rapid datele către alte regiuni sigure pentru a putea restabili funcționarea sistemelor. Panoul de stare al AWS indică faptul că întreruperile sunt încă în desfășurare, iar recuperarea se face pe mai multe direcții simultan, însă dependența de energia electrică locală rămâne cea mai mare problemă, scrie .

„Continuăm să progresăm în eforturile de recuperare pe mai multe direcţii. Recomandăm clienţilor care operează în Orientul Mijlocu să-şi migreze urgent sarcinile de lucru către alte regiuni AWS pentru a restabili funcționarea sistemelor afectate”, a comunicat echipa tehnică a Amazon.