Înmormântarea lui El Mencho: sicriu de aur și tensiuni în Jalisco (GALERIE FOTO/VIDEO)

Celebrul lider al cartelului, Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, a fost înmormântat într-un sicriu de aur, după ce a murit într-un schimb de focuri cu forțele speciale mexicane. Înmormântarea a avut loc în statul Jalisco, un bastion al cartelului său.

Cum a avut loc înmormântarea lui El Mencho?

Nemesio Oseguera Cervantes, liderul temutului (CJNG), a fost înmormântat într-un sicriu de aur. Vă reamintim că El Mencho a murit într-un schimb de focuri cu forțele speciale mexicane, în încercarea de a-l captura la sfârșitul lunii februarie.

Înmormântarea a avut loc în apropiere de Guadalajara, în statul Jalisco, unde cartelul său are o influență semnificativă. Membrii Gărzii Naționale au fost prezenți în număr mare pentru a preveni eventuale violențe. Procesiunea funerară a fost acompaniată de melodii mexicane în care sunt oamgiați liderii cartelurilor de droguri, iar sicriul a fost depus într-o capelă din cimitir.

Moartea celui mai căutat baron al drogurilor

Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”, liderul temutului Jalisco New Generation Cartel, , după ce a fost grav rănit în confruntări cu armata mexicană, în timpul unei operațiuni menite să îl captureze.

Intervenția a avut loc în Tapalpa, o localitate din statul Jalisco. Patru membri ai cartelului au fost uciși, iar trei militari răniți, potrivit Ministerului mexican al Apărării. Autoritățile au precizat că operațiunea a fost „planificată și executată” de forțele speciale..

Oseguera era considerat unul dintre cei mai violenți și influenți lideri ai crimei organizate din Mexic. Sub conducerea sa, Jalisco New Generation Cartel s-a extins rapid în ultimul deceniu, devenind una dintre cele mai puternice organizații de trafic de droguri din lume.

Cartelul este implicat în producerea și distribuția de cocaină, metamfetamină și, în ultimii ani, fentanil către Statele Unite, dar și în extorcarea afacerilor locale și în atacuri directe asupra forțelor de securitate. Organizația și-a construit reputația prin acte de o violență extremă și confruntări deschise cu rivalii și autoritățile.

Jalisco New Generation Cartel împărțea dominația asupra traficului de droguri din Mexic cu cartelul Sinaloa, iar echilibrul dintre aceste organizații ar putea fi afectat. În trecut, capturarea sau eliminarea unor lideri importanți ai cartelurilor a fost urmată de episoade intense de violență, inclusiv blocaje armate și confruntări în plină stradă.