Uniunea Europeană a început să intervină coordonat pentru sprijinirea statelor membre care încearcă să își repatrieze cetățenii blocați în Orientul Mijlociu. Inițiativa vine pe fondul deteriorării rapide a situației de securitate, după escaladarea conflictului militar din regiune.

Cum a fost activat mecanismul european de sprijin

Uniunea Europeană a confirmat că mai multe state membre au solicitat sprijin financiar prin mecanismele comune, pentru a facilita operațiuni de evacuare în condiții de urgență.

Anunțul a fost făcut de Hadja Lahbib, care a precizat: „Italia, Slovacia şi Austria au activat Mecanismul de protecţie civilă al UE, ce permite finanţarea unei părţi a acestor operaţiuni de ”.

Ce planuri au statele care au cerut ajutor

Italia a fost prima țară care a recurs la acest instrument european, beneficiind de sprijin financiar pentru organizarea repatrierilor, într-un context logistic extrem de volatil.

Autoritățile de la Roma analizează organizarea unor zboruri din Egipt și Iordania, însă continuă să „evalueze cele mai bune opţiuni”, în funcție de evoluțiile de securitate din regiune.

Slovacia a solicitat finanțare pentru două curse aeriene între Amman și Bratislava, programate în zile consecutive, deși nu cunoaște încă numărul exact al pasagerilor vizați.

Ce condiții impune finanțarea europeană

Uniunea Europeană poate acoperi până la 75% din costurile repatrierii, cu condiția ca minimum 30% dintre pasageri să aibă o altă cetățenie decât cea a statului solicitant.

Această regulă este concepută pentru a stimula solidaritatea între țările membre, în timp ce, sub acest prag, contribuția UE scade automat la 50% din cheltuieli.

Austria a activat mecanismul pentru un număr mai redus de persoane, estimat la sub 100, beneficiind totuși de cadrul financiar comun.

Care este situația umanitară din regiune

Pe lângă evacuări, UE dispune de stocuri de ajutor alimentar în Iordania și Dubai, care pot fi mobilizate rapid dacă situația se agravează semnificativ.

Potrivit declarațiilor comisarului european, după consultări cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, nu se înregistrează „mişcări importante de populaţie” din Iran, ci mai degrabă „deplasări interne”, relatează Antena3.

Cum influențează conflictul traficul aerian și securitatea regională

Deși unele comerciale au fost reluate, perturbările persistă după anularea a aproximativ 19.000 de curse în doar patru zile.

Mai multe state europene, inclusiv Franța și Germania, au început deja evacuări sau pregătesc zboruri speciale, pe fondul conflictului declanșat după uciderea ayatollahului Ali Khamenei, în urma atacurilor lansate de Israel și SUA, în timp ce președintele american Donald Trump a anunțat continuarea ofensivei.