B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Uniunea Europeană accelerează repatrierile din Orientul Mijlociu. Cum funcționează mecanismul de sprijin activat de statele membre

Uniunea Europeană accelerează repatrierile din Orientul Mijlociu. Cum funcționează mecanismul de sprijin activat de statele membre

Iulia Petcu
03 mart. 2026, 21:11
Uniunea Europeană accelerează repatrierile din Orientul Mijlociu. Cum funcționează mecanismul de sprijin activat de statele membre
Cuprins
  1. Cum a fost activat mecanismul european de sprijin
  2. Ce planuri au statele care au cerut ajutor
  3. Ce condiții impune finanțarea europeană
  4. Care este situația umanitară din regiune
  5. Cum influențează conflictul traficul aerian și securitatea regională

Uniunea Europeană a început să intervină coordonat pentru sprijinirea statelor membre care încearcă să își repatrieze cetățenii blocați în Orientul Mijlociu. Inițiativa vine pe fondul deteriorării rapide a situației de securitate, după escaladarea conflictului militar din regiune.

Cum a fost activat mecanismul european de sprijin

Uniunea Europeană a confirmat că mai multe state membre au solicitat sprijin financiar prin mecanismele comune, pentru a facilita operațiuni de evacuare în condiții de urgență.

Anunțul a fost făcut de Hadja Lahbib, care a precizat: „Italia, Slovacia şi Austria au activat Mecanismul de protecţie civilă al UE, ce permite finanţarea unei părţi a acestor operaţiuni de repatriere”.

Ce planuri au statele care au cerut ajutor

Italia a fost prima țară care a recurs la acest instrument european, beneficiind de sprijin financiar pentru organizarea repatrierilor, într-un context logistic extrem de volatil.

Autoritățile de la Roma analizează organizarea unor zboruri din Egipt și Iordania, însă continuă să „evalueze cele mai bune opţiuni”, în funcție de evoluțiile de securitate din regiune.

Slovacia a solicitat finanțare pentru două curse aeriene între Amman și Bratislava, programate în zile consecutive, deși Comisia Europeană nu cunoaște încă numărul exact al pasagerilor vizați.

Ce condiții impune finanțarea europeană

Uniunea Europeană poate acoperi până la 75% din costurile repatrierii, cu condiția ca minimum 30% dintre pasageri să aibă o altă cetățenie decât cea a statului solicitant.

Această regulă este concepută pentru a stimula solidaritatea între țările membre, în timp ce, sub acest prag, contribuția UE scade automat la 50% din cheltuieli.

Austria a activat mecanismul pentru un număr mai redus de persoane, estimat la sub 100, beneficiind totuși de cadrul financiar comun.

Care este situația umanitară din regiune

Pe lângă evacuări, UE dispune de stocuri de ajutor alimentar în Iordania și Dubai, care pot fi mobilizate rapid dacă situația se agravează semnificativ.

Potrivit declarațiilor comisarului european, după consultări cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, nu se înregistrează „mişcări importante de populaţie” din Iran, ci mai degrabă „deplasări interne”, relatează Antena3.

Cum influențează conflictul traficul aerian și securitatea regională

Deși unele zboruri comerciale au fost reluate, perturbările persistă după anularea a aproximativ 19.000 de curse în doar patru zile.

Mai multe state europene, inclusiv Franța și Germania, au început deja evacuări sau pregătesc zboruri speciale, pe fondul conflictului declanșat după uciderea ayatollahului Ali Khamenei, în urma atacurilor lansate de Israel și SUA, în timp ce președintele american Donald Trump a anunțat continuarea ofensivei.

Tags:
Citește și...
Atacuri asupra centrelor de date Amazon: Aplicațiile și serviciile din Emirate sunt paralizate de un val de atacuri cu drone
Externe
Atacuri asupra centrelor de date Amazon: Aplicațiile și serviciile din Emirate sunt paralizate de un val de atacuri cu drone
Rapper britanic condamnat la 12 ani de pușcărie după ce a ucis un student și a fugit de la locul faptei
Externe
Rapper britanic condamnat la 12 ani de pușcărie după ce a ucis un student și a fugit de la locul faptei
Înmormântarea lui El Mencho: sicriu de aur și tensiuni în Jalisco (GALERIE FOTO/VIDEO)
Externe
Înmormântarea lui El Mencho: sicriu de aur și tensiuni în Jalisco (GALERIE FOTO/VIDEO)
Statele europene susțin loviturile împotriva Iranului. NATO nu a fost implicată în campania din Orientul Mijlociu
Externe
Statele europene susțin loviturile împotriva Iranului. NATO nu a fost implicată în campania din Orientul Mijlociu
Președintele Emiratelor Arabe, surprins la Dubai Mall. Gestul făcut de șeic atât pentru locuitori, cât și pentru turiști (VIDEO)
Externe
Președintele Emiratelor Arabe, surprins la Dubai Mall. Gestul făcut de șeic atât pentru locuitori, cât și pentru turiști (VIDEO)
Peste 100 de elevi români sunt blocaţi în ţări din Orientul Mijlociu. O parte au cerut să participe la cursuri online
Externe
Peste 100 de elevi români sunt blocaţi în ţări din Orientul Mijlociu. O parte au cerut să participe la cursuri online
Reacția unui puști din Israel când își vede școala bombardată. Reporterul a izbucnit în râs (VIDEO)
Externe
Reacția unui puști din Israel când își vede școala bombardată. Reporterul a izbucnit în râs (VIDEO)
Incident grav la un restaurant. Amenda primită după ce unor copii li s-a dat, din greșeală, insecticid în loc de suc de merișoare: „Era îngrozitor”
Externe
Incident grav la un restaurant. Amenda primită după ce unor copii li s-a dat, din greșeală, insecticid în loc de suc de merișoare: „Era îngrozitor”
Trump, ironizat de o celebritate americană: „Nu-mi vine să cred că bombele noastre sunt acum mai inteligente decât președintele nostru” (VIDEO)
Externe
Trump, ironizat de o celebritate americană: „Nu-mi vine să cred că bombele noastre sunt acum mai inteligente decât președintele nostru” (VIDEO)
Israelul își extinde prezența militară în sudul Libanului. Netanyahu și Katz autorizează preluarea unor poziții strategice
Externe
Israelul își extinde prezența militară în sudul Libanului. Netanyahu și Katz autorizează preluarea unor poziții strategice
Ultima oră
21:44 - Analiza lui Băsescu pe oferta Franței de a intra sub umbrela sa nucleară. Care sunt avantajele și dezavantajele (VIDEO)
21:27 - Paștele în Bucovina 2026. Sumele surprinzătoare pe care le scot turiștii din buzunar pentru doar câteva zile de sărbătoare
21:16 - Atacuri asupra centrelor de date Amazon: Aplicațiile și serviciile din Emirate sunt paralizate de un val de atacuri cu drone
20:38 - Doi cetățeni bulgari, prinși în flagrant de DIICOT: Cum alimentau gratuit camioanele unei firme de transport
20:31 - Două loturi importante ale Autostrăzii Unirii A8, predate înainte de termen. Cum accelerează CNIR lucrările majore
20:14 - Un american a mâncat la KFC în România și a rămas fără cuvinte. Ce l-a făcut să filmeze pe loc: „Frate, sunt complet șocat” (VIDEO)
19:55 - Rapper britanic condamnat la 12 ani de pușcărie după ce a ucis un student și a fugit de la locul faptei
19:54 - Primul avion spre România zboară din Emiratele Arabe în această noapte. Ce atenționări face Ministerul Afacerilor Externe
19:52 - Kevin Spacey se confruntă cu alte acuzații de agresiune sexuală. Proces civil deschis împotriva actorului în Marea Britanie
19:20 - Mulți șoferi fac această greșeală banală și plătesc scump. Ce amendă riști dacă nu ai permisul de conducere la tine