Luptătorul Mark Coleman, în stare gravă după ce şi-a salvat părinţii dintr-un incendiu (FOTO)

Fostul luptător Mark Coleman, în vârstă de 59 de ani, și-a salvat ambii părinți dintr-un incendiu înainte de a se întoarce a treia oară în casa în flăcări pentru a încerca să salveze , Hammer.

Mark Coleman a fost internat în spital și luptă pentru viața lui după ce și-a salvat părinții dintr-un incendiu, scrie .

Membrii familiei au spus că luptătorul este în comă indusă după incendiul din Toledo, Ohio.

S-a spus că bărbatul a fost trezit de câinele său , Hammer, lătrând când a izbucnit incendiul.

Bărbatul de 59 de ani și-a scos tatăl și apoi mama din clădirea în flăcări. Apoi s-a întors pentru a încerca să-l salveze pe Hammer, dar nu a reușit.

Deși părinții săi nu au fost răniți grav, Coleman s-a prăbușit și a suferit din cauza inhalării fumului, relatează partenerul american al Sky, NBC News.

Când , acoperișul casei se prăbușise.

This is what’s left of the house Mark Coleman and his family were in last night.

Mark’s dog Hammer woke him up to a house in flames. He saved both his parents and is fighting for his life.

— Jonathan Snowden (@JESnowden)