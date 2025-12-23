Preşedintele francez Emmanuel Macron s-a antrenat cu mai mulți militari francezi staționați în Emiratele Arabe Unite (EAU). Clipul cu exercițiile a făcut deliciul internauților.

Președintele Franței a împlinit chiar duminică 48 de ani. Într-o formă fizică foarte bună și îmbrăcat în tricoul alb și pantalonii scurți ai Marinei franceze, el a făcut flotări, tracţiuni și abdomene.

Une immense fierté de partager ces moments avec nos militaires. Très belles fêtes à vous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)

De asemenea, Macron a luat cina cu cei aproximativ 800 de militari francezi aflați în Emiratele Arabe Unite. Mâncarea a fost pregătită chiar de bucătari-şefi de la Palatul Élysée.

Pentru Emmanuel Macron a devenit o tradiție ca în fiecare final de an să viziteze trupele franceze desfăşurate în străinătate. Potrivit Președinției franceze, anul acesta au fost alese cele din EAU deoarece „regiunea cristalizează o serie de crize”.