B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Macron (48 de ani) s-a antrenat cu militarii francezi desfășurați în Emiratele Arabe Unite (VIDEO)

Macron (48 de ani) s-a antrenat cu militarii francezi desfășurați în Emiratele Arabe Unite (VIDEO)

Traian Avarvarei
23 dec. 2025, 16:44
Macron (48 de ani) s-a antrenat cu militarii francezi desfășurați în Emiratele Arabe Unite (VIDEO)
Emmanuel Macron s-a antrenat cu militarii francezi. Sursa foto: Captură video - Emmanuel Macron / X

Preşedintele francez Emmanuel Macron s-a antrenat cu mai mulți militari francezi staționați în Emiratele Arabe Unite (EAU). Clipul cu exercițiile a făcut deliciul internauților.

Macron s-a antrenat cu militarii francezi

Președintele Franței a împlinit chiar duminică 48 de ani. Într-o formă fizică foarte bună și îmbrăcat în tricoul alb și pantalonii scurți ai Marinei franceze, el a făcut flotări, tracţiuni și abdomene.

De asemenea, Macron a luat cina cu cei aproximativ 800 de militari francezi aflați în Emiratele Arabe Unite. Mâncarea a fost pregătită chiar de bucătari-şefi de la Palatul Élysée.

Pentru Emmanuel Macron a devenit o tradiție ca în fiecare final de an să viziteze trupele franceze desfăşurate în străinătate. Potrivit Președinției franceze, anul acesta au fost alese cele din EAU deoarece „regiunea cristalizează o serie de crize”.

Tags:
Citește și...
Greta Thunberg a fost arestată în Londra. Ce a făcut de data aceasta (VIDEO)
Externe
Greta Thunberg a fost arestată în Londra. Ce a făcut de data aceasta (VIDEO)
Un adolescent de 13 ani a devenit cea mai tânără persoană din Italia care și-a schimbat sexul. Comentator catolic: „E o nebunie absolută”
Externe
Un adolescent de 13 ani a devenit cea mai tânără persoană din Italia care și-a schimbat sexul. Comentator catolic: „E o nebunie absolută”
Accident grav în Germania. Un bărbat a intrat cu mașina într-o stație de autobuz. Ce spun autoritățile despre un posibil atac terorist
Externe
Accident grav în Germania. Un bărbat a intrat cu mașina într-o stație de autobuz. Ce spun autoritățile despre un posibil atac terorist
Reguli mai stricte la înregistrarea numerelor de telefon mobil. Coreea de Sud ia măsuri pentru combaterea escrocheriilor telefonice
Externe
Reguli mai stricte la înregistrarea numerelor de telefon mobil. Coreea de Sud ia măsuri pentru combaterea escrocheriilor telefonice
Garry Kasparov, urmărit de autoritățile ruse. Mandat de arestare pe numele disidentului rus
Externe
Garry Kasparov, urmărit de autoritățile ruse. Mandat de arestare pe numele disidentului rus
Maduro, despre Trump: „S-ar descurca mai bine dacă s-ar ocupa de problemele SUA”
Externe
Maduro, despre Trump: „S-ar descurca mai bine dacă s-ar ocupa de problemele SUA”
Ucraina a fost atacată masiv cu drone și rachete rusești. Victime și pagube în mai multe regiuni
Externe
Ucraina a fost atacată masiv cu drone și rachete rusești. Victime și pagube în mai multe regiuni
Moartea unui celebru dezvoltator de jocuri video. Vince Zampella s-a zdrobit cu un bolid Ferrari de stânci
Externe
Moartea unui celebru dezvoltator de jocuri video. Vince Zampella s-a zdrobit cu un bolid Ferrari de stânci
28 de persoane, inclusiv femei și copii, răpite de bărbați înarmați. Iată ce s-a întâmplat
Externe
28 de persoane, inclusiv femei și copii, răpite de bărbați înarmați. Iată ce s-a întâmplat
Eșec pentru racheta japoneză H3. Un motor s-a oprit prematur, iar satelitul nu a ajuns pe orbită
Externe
Eșec pentru racheta japoneză H3. Un motor s-a oprit prematur, iar satelitul nu a ajuns pe orbită
Ultima oră
18:49 - Greta Thunberg a fost arestată în Londra. Ce a făcut de data aceasta (VIDEO)
18:18 - Elisabeta Lipă se confruntă cu noi acuzații. Cadouri scumpe pentru fosta șefă a Agenției Naționale pentru Sport. Răspunsul dur al fostei campioane
18:13 - Cluj: Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare şi a furat un seif cu 40.000 de euro dintr-o locuință
17:39 - Diana Bart a dezvăluit de ce a divorțat de tatăl copiilor ei: „Iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”
17:26 - Popularizarea plăților crypto în Europa de Est
17:21 - Detalii mici care fac diferenţa în încrederea de sine la un bărbat
17:16 - ANAF execută Gabriel Resources. Compania are datorii de aproape 10 milioane de euro
17:15 - Un adolescent de 13 ani a devenit cea mai tânără persoană din Italia care și-a schimbat sexul. Comentator catolic: „E o nebunie absolută”
16:24 - Taxe mai mari în București, din 2026. Impozitele pe locuințe vor crește chiar și cu 80%
16:01 - Parlamentarii și-au redus sumele forfetarele cu 10%. Deputații și senatorii mimează solidaritatea cu românii loviți de austeritate