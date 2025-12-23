Preşedintele francez Emmanuel Macron s-a antrenat cu mai mulți militari francezi staționați în Emiratele Arabe Unite (EAU). Clipul cu exercițiile a făcut deliciul internauților.
Președintele Franței a împlinit chiar duminică 48 de ani. Într-o formă fizică foarte bună și îmbrăcat în tricoul alb și pantalonii scurți ai Marinei franceze, el a făcut flotări, tracţiuni și abdomene.
Une immense fierté de partager ces moments avec nos militaires. Très belles fêtes à vous. pic.twitter.com/zmwJZllM3v
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 22, 2025
De asemenea, Macron a luat cina cu cei aproximativ 800 de militari francezi aflați în Emiratele Arabe Unite. Mâncarea a fost pregătită chiar de bucătari-şefi de la Palatul Élysée.
Pentru Emmanuel Macron a devenit o tradiție ca în fiecare final de an să viziteze trupele franceze desfăşurate în străinătate. Potrivit Președinției franceze, anul acesta au fost alese cele din EAU deoarece „regiunea cristalizează o serie de crize”.
En ces fêtes de fin d’année, aux côtés de nos militaires en opération, je vous souhaite de très belles fêtes à toutes et à tous.
Alors que beaucoup de familles se retrouvent pour Noël et le Nouvel An, des femmes et des hommes restent mobilisés,… pic.twitter.com/61d821AMMA
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 21, 2025