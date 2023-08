Magnatul criptomonedelor merge la închisoare. Gestul pe care l-a comis în sala de judecată

„Regele crypto” merge la închisoare. Un judecător american a revocat vineri cauțiunea fostului miliardar Sam Bankman-Fried, fondatorul bursei de criptomonede FTX, care a intrat în faliment. Judecătorul consideră că există motive probabile ca Bankman-Fried să fi avut un comportament necorespunzător față de martori de cel puțin două ori.

Bankman-Fried a fost reținut în sala de judecată și dus în închisoare de membri ai Serviciului de Poliție Judiciară al SUA, după ce și-a scos șireturile de la pantofi, sacoul și cravata și și-a golit buzunarele.

Părinții săi, ambii profesori de drept la Universitatea Stanford, au fost prezenți în sala de judecată. Mama sa, Barbara Fried, a fost văzută dând din cap în lacrimi în timp ce pleca, iar tatăl său, Joseph Bankman, și-a pus mâna la inimă în timp ce privea cum fiul său era condus spre celulă.

Încă nu se știe exact unde va fi închis Bankman-Fried. O propunere a procurorului este ca el să fie deținut la Putnam County Correctional Facility, o închisoare de securitate medie situată la aproximativ 88 km nord de Manhattan. Aici, inculpatul ar putea avea acces la un laptop cu internet pentru a pregăti apărarea sa în vederea procesului.

Sam Bankman-Fried a fost arestat la domiciliu în casa părinților săi din Palo Alto, California, de la sentința sa în decembrie 2022 în Bahamas. El a fost eliberat pe cauțiune în baza unei sume de 250 de milioane de dolari.

Bankman-Fried, în vârstă de 31 de ani, este acuzat că a furat miliarde de dolari din fondurile clienților FTX pentru a acoperi pierderile fondului său de acoperire Alameda Research. El a pledat nevinovat.

