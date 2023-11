Maia Sandu îi este recunoscătoare lui Bogdan Aurescu pentru sprijinul privind acordul politic pentru sancţiuni împotriva celor care vor să destabilizeze Republica Moldova

Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a transmis că s-a obținut acordul politic pentru noul regim de sancțiuni împotriva celor care vor încerca să destabilizeze Republica Moldova. Mai mult decât atât, s-a adoptat decizia de creare a misiunii civile UE de parteneriat cu Republica Moldova, susținută puternic de România.

Consiliul European a adoptat vineri, 28 aprilie, un nou cadru de măsuri restrictive care va permite UE să impună sancţiuni împotriva persoanelor responsabile pentru sprijinirea sau implementarea acţiunilor care subminează sau ameninţă suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, precum şi democraţia, statul de drept, stabilitatea sau securitatea ţării, potrivit .

Reprezentantul Republicii Moldova, Maia Sandu a transmis pe pagina sa de Twitter și un mesaj:

„Salut adoptarea de către UE a sancțiunilor pentru a contracara acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova. Decizia transmite un mesaj puternic că interferențele maligne nu vor fi tolerate. Sunt recunoscătoare lui pentru conducerea acestei inițiative cheie.”

I welcome EU’s adoption of sanctions to counter actions destabilising Moldova.

The decision sends a strong message that malign interference will not be tolerated.

Grateful to for driving this key initiative.

— Maia Sandu (@sandumaiamd)