Maia Sandu nu regretă că a refuzat să negocieze cu Moscova: „Nu am să mă apuc să vând o bucată de țară ca să avem jumătate de an gaze mai ieftine”. Tarifele se majorează cu 63%

Tarifele la gazele naturale au fost majorate în Republica Moldova. Oamenii vor plăti cu 63% mai mult. În acest context, Maia Sandu declară că nu regretă faptul că nu a mers la Moscova pentru a negocia contractul la gaz. Șefa statului a precizat că nu va vinde o bucată de țară doar pentru ca să aibă jumătate de an gaze mai ieftine.

Maia Sandu, poziția fermă în privința negocierilor cu Moscova

„Noi am obținut un contract pe care puteam să-l obținem. Eu nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru ca să avem jumătate de an gaze mai ieftine. Țara noastră este o țară independentă și trebuie să ținem la acest lucru. Da, este greu acum, este greu pentru toți, inclusiv pentru că , pentru că nu s-a investit în proiecte energetice. Pentru că nu a existat acest interes, pentru că a existat interesul să se facă scheme inclusiv la achizițiile de gaze și energie electrică”, a explicat Maia Sandu, miercuri seara, la .

Șefa statului susține că proiecte la care guvernare lucrează vor da rezultate peste trei, patru sau cinci ani, iar acum moldovenii trebuie să se descurce pornind de la situația în care se află țara.

Președinta a răspuns și celor din opoziție care susțin că, contractul semnat cu Gazprom nu este unul tocmai favorabil pentru țara noastră și se putea semna unul și mai bun.

„Cei care astăzi povestesc despre ce fel de contract aș fi putut semna eu, de ce nu au semnat ei pe termen lung? De ce nu au asigurat un asemenea contract? Dacă ei au această capacitate și dacă tot au tot slujit Moscovei, în loc să slujească propriilor cetățeni în toți acești ani. De ce nu au asigurat un contract pe termen lung?”, a conchis președinta Sandu.

Gazul se scumpește cu 63% în Republica Moldova

Moldovagaz a venit, recent, cu o nouă solicitare modificată către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetica (ANRE) prin care cere să fie majorat prețul la gaz cu 63%. Mai exact, cere ca un metru cub de gaze naturale, pentru consumatorii casnici, să coste 7.53 de lei.

„SA Moldovagaz solicită respectuos examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale în termeni proximi, întrun executarea obligațiunilor contractuale aferente achitării gazelor naturale importate, astfel încât constituie 1460,84 de dolari pesntru o mie de metri cubi, ori cu 48%, mai mult decât cel preconizat pentru luna iulie și cu 63% mai mult decât prețul efectiv pentru luna iunie 2022”, se precizează în solicitare