Maia Sandu, sunată de Victoria Nuland: SUA sprijină agenda reformistă a viitorului guvern din Republica Moldova

SUA sprijină agenda reformistă a viitorului guvern de la Chișinău, a declarat Victoria Nuland, subsecretarul american de stat pentru afaceri politice, care duminică a discutat cu Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, și a felicitat-o în numele Washingtonului pentru victoria covârșitoare a PAS la alegerile anticipate din 11 iulie.

„Încântată să o sun pe Maia Sandu să îi prezint felicitări în numele Statelor Unite pentru alegerile democratice de succes ale Moldovei și să îi ofer sprijinul nostru pentru agenda de reforme a guvernului”, a scris subsecretarul de stat al SUA pentru afaceri politice.

Pleased to call President @sandumaiamd to offer congratulations on behalf of the United States for Moldova’s successful democratic elections and to offer our support for the government’s reform agenda.

— Under Secretary Victoria Nuland (@UnderSecStateP) July 17, 2021