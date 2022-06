Manifestanți pro-avort, atacaţi şi agresaţi în mai multe oraşe din SUA. Un șofer de camion chiar a intrat într-un grup de protestatari (VIDEO)

Mai mulți susținători ai dreptului femeilor la avort au fost agresați în mai multe orașe americane. au avut loc începând de vineri, după ce Curtea Supremă a SUA dreptul

În Cedar Rapids, în Iowa, un șofer de camion a intrat pur și simplu într-un grup de manifestanți. Iar în Providence, Rhode Island, un candidat republican în alegerile la Senat i-a dat un pumn adversarei sale democrate.

În mai multe orașe, manifestații pro-avort, dar și jurnaliștii care relatau de la fața locului au fost intimidați chiar de forțele de ordine care trebuiau doar să se asigure că protestele se desfășoară pașnic.

În Cedar Rapids, în Iowa, șoferul unui camion a intrat intenționat cu maşina într-un grup de manifestanţi pro-avort. O femeie, rănită la gleznă, a fost transportată la spital, informează

„A încercat să le omoare. Ele l-au văzut, iar mai mulți oameni i-au făcut semne să se oprească, dar el a mers mai departe”, a susținut jurnalista Lyz Lenz, prezentă la faţa locului.

A truck driver plowed through multiple pro-choice protesters in Cedar Rapids, Iowa on Friday, sending at least one woman to the hospital.

Video provided by Linn County Supervisor Stacey Walker shows several victims — all women — trying to stop the driver as he careens into them

— Andy Campbell (@AndyBCampbell)