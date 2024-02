Manifestații pro-palestiniene la Casa Albă. Gardul a fost vandalizat, iar o statuie distrusă

Manifestanții pro-palestinieni vandalizat porțile Casei Albe. Gardul a fost murdărit cu vopsea roșie de către oamenii care au încercat să rupă poarta de la una dintre intrări.

What’s the possibility of these protesters getting arrested like the J6ers? It’s a two-tier system ~ ~ Pro-Palestinian protesters seen shaking White House gate vandalized with red paint: ‘F–k Joe Biden

Protestatarii au expus steaguri și pancarte palestiniene pe monumentele reprezentative din Washington DC pentru a-și face auzite vocile și solidaritatea cu Palestina. Aceștia s-au arătat împotriva sprijinului acordat de SUA Israelului. Manifestanții au aruncat cu obiecte înspre forțele de ordine și i-au transmis injurii președintelui Joe Biden.

🚨 : Pro-Palestinian protesters are now climbing up the on the White house fence as they throw objects at the Secret Service⁰⁰📌 | ⁰⁰Currently, thousands of Pro-Palestine supporters have gathered at the White House after today’s large march against US…

