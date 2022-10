Marcel Ciolacu salută numirea Giorgiei Meloni în fruntea guvernului de la Roma: „PSD este deschis discuțiilor pentru protecția românilor care trăiesc în Italia”

Marcel Ciolacu, lider PSD și președinte al Camerei Deputaților, a salutat numirea Giorgiei Meloni în funcția de prim-ministru al Italiei și a spus că PSD este deschis discuțiilor pentru protecția românilor care trăiesc în Italia.

„Salut numirea Giorgiei Meloni ca prim-ministru al Italiei. PSD este deschis discuțiilor pentru protecția românilor care trăiesc în Italia și pentru a lucra împreună ca să protejăm valorile și interesele comune ale UE și NATO”, a scris liderul social-democraților români, sâmbătă, pe Facebook.

I salute the appointment of as 🇮🇹PM . is open to discussions for the protection of Romanians 🇷🇴living in Italy and to work together to protect the joint values & interests of 🇪🇺and .

