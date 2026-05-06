Marinari răniți într-un atac asupra unei nave franceze de transport, în Strâmtoarea Ormuz

Adrian A
06 mai 2026, 11:12
Sursă foto: Le Monde
Cuprins
  1. Iranul blochează Strâmtoarea Ormuz
  2. Ce s-a ales de Proiectul „Libertatea” al lui Trump?

Operatorul francez CMA-CGM a anunțat că mai mulți membri ai echipajului au fost răniți și nava a suferit avarii după ce o navă-container sub pavilion maltez a fost atacată în timp ce traversa Strâmtoarea Ormuz. Armatorul a comunicat că marinarii răniți au fost evacuați și primesc îngrijiri medicale, iar compania urmărește îndeaproape situația.

Iranul blochează Strâmtoarea Ormuz

Compania CMA CGM a confirmat că una dintre navele sale, San Antonio, a fost ţinta unui atac, marţi seara, în timpul traversării strâmtorii Ormuz. Membrii echipajului răniţi au fost evacuaţi şi primesc în prezent îngrijiri medicale, iar nava a fost avariată.

Portcontainerul San Antonio, operat de grupul CMA CGM, a fost ţinta unui atac marţi seara în timp ce traversa strâmtoarea Ormuz, a confirmat armatorul pentru Le Monde. 

Conform datelor de transport maritim, destinaţia navei San Antonio, care arborează pavilion maltez, era Mundra, în India.

CMA CGM a precizat că membrii echipajului răniți au fost evacuați și beneficiază de îngrijirile medicale necesare, potrivit relatărilor publicate de Jerusalem Post.

"Membrii echipajului răniți au fost evacuați și beneficiază de îngrijirile medicale necesare"

Ce s-a ales de Proiectul „Libertatea” al lui Trump?

Atacul survine într-un context de escaladare a crizei din Strâmtoarea Ormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii. De la izbucnirea ostilităților între Statele Unite, Israel și Iran, traficul maritim în zonă s-a redus aproape la zero.

Administrația Trump anunțase pe 4 mai lansarea „Proiectului Libertatea” (Project Freedom), un coridor de securitate destinat să ofere o „umbrelă de protecție” navelor comerciale blocate în Golf pentru a putea ieși prin partea omaneză a strâmtorii. În pofida inițiativei, vasele, inclusiv cele care s-au conformat noului sistem, au continuat să fie vizate de Iran.

La câteva ore după atac, președintele Donald Trump a anunțat suspendarea temporară a „Proiectului Libertatea”, invocând „cererile Pakistanului și ale altor țări” și progresele în negocierile cu Iranul.

“Pe baza cererii Pakistanului și a altor țări (…) am convenit reciproc că, în timp ce blocada va rămâne pe deplin în vigoare, Proiectul Libertatea va fi întrerupt pentru o scurtă perioadă, pentru a vedea dacă acordul (cu Iranul) poate fi finalizat”, a scris Trump pe Truth Social.

