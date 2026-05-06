Marinari răniți într-un atac asupra unei nave franceze de transport, în Strâmtoarea Ormuz

Iranul blochează Strâmtoarea Ormuz

Compania CMA CGM a confirmat că una dintre navele sale, San Antonio, a fost ţinta unui atac, marţi seara, în timpul traversării strâmtorii Ormuz. Membrii echipajului răniţi au fost evacuaţi şi primesc în prezent îngrijiri medicale, iar nava a fost avariată.

Conform datelor de transport maritim, destinaţia navei San Antonio, care arborează pavilion maltez, era Mundra, în India.

Atacul survine într-un context de escaladare a crizei din Strâmtoarea Ormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii. De la izbucnirea ostilităților între Statele Unite, Israel și Iran, traficul maritim în zonă s-a redus aproape la zero.

Administrația Trump anunțase pe 4 mai lansarea „Proiectului Libertatea” (Project Freedom), un coridor de securitate destinat să ofere o „umbrelă de protecție” navelor comerciale blocate în Golf pentru a putea ieși prin partea omaneză a strâmtorii. În pofida inițiativei, vasele, inclusiv cele care s-au conformat noului sistem, au continuat să fie vizate de Iran.

La câteva ore după atac, președintele a anunțat suspendarea temporară a „Proiectului Libertatea”, invocând „cererile Pakistanului și ale altor țări” și progresele în negocierile cu Iranul.

“Pe baza cererii Pakistanului și a altor țări (…) am convenit reciproc că, în timp ce blocada va rămâne pe deplin în vigoare, Proiectul Libertatea va fi întrerupt pentru o scurtă perioadă, pentru a vedea dacă acordul (cu Iranul) poate fi finalizat”, a scris Trump pe Truth Social.