Acasa » Externe » Răspunsul ferm al șefului NATO, Mark Rutte, la amenințările lui Vladimir Putin: „Suntem pregătiți și dispuși să facem tot ce este necesar”

Răspunsul ferm al șefului NATO, Mark Rutte, la amenințările lui Vladimir Putin: „Suntem pregătiți și dispuși să facem tot ce este necesar”

Ana Maria
03 dec. 2025, 18:33
Syrsa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce spune Mark Rutte despre amenințările lui Putin
  2. Cum comentează NATO acțiunile Rusiei
  3. Ce spune Rutte despre situația din Ucraina și negocierile de pace

Ce spune Mark Rutte despre amenințările lui Putin? Secretarul General al NATO a reacționat miercuri după o întâlnire a liderilor aliați, la declarațiile dure ale președintelui rus Vladimir Putin, care a avertizat că Rusia e pregătită în cazul unui război cu Europa.

Mai exact, Putin a spus așa: „Dar dacă Europa vrea brusc să se lupte cu noi și începe, suntem pregătiți chiar acum”. „Nu există nicio îndoială în privința asta.”, a adăugat liderul rus.

Ce spune Mark Rutte despre amenințările lui Putin

Mark Rutte a menționat că „suntem pregătiți și dispuși să facem tot ce este necesar pentru a-i proteja pe cei 1 miliard de oameni ai noștri„.

„În cele din urmă, NATO este o alianță defensivă. Vom rămâne o alianță defensivă, dar să nu vă înșelați, suntem pregătiți și dispuși să facem tot ce este necesar pentru a-i proteja pe cei 1 miliard de oameni ai noștri și a ne securiza teritoriul”, a afirmat Rutte, potrivit Antena 3 CNN.

Cum comentează NATO acțiunile Rusiei

Mark Rutte a criticat dur acțiunile Rusiei în războiul din Ucraina, dar și provocările din afara zonei de conflict.

„Rusia își continuă războiul brutal împotriva Ucrainei, lovind din ce în ce mai mult poporul și infrastructura critică a acesteia pe măsură ce se instalează iarna.

Rusia demonstrează, de asemenea, un comportament din ce în ce mai imprudent în ceea ce privește NATO, cum ar fi încălcarea spațiului nostru aerian, efectuarea de atacuri cibernetice și desfășurarea de nave pentru a cartografia infrastructura submarină a aliaților. Aceste incidente au subliniat nevoia unei vigilențe neclintite.”, a mai precizat șeful NATO.

Ce spune Rutte despre situația din Ucraina și negocierile de pace

Despre Ucraina, Rutte a declarat că „toți vrem ca vărsarea de sânge să se oprească”, apreciind eforturile lui Donald Trump în vederea încheierii conflictului. Totuși, el a subliniat că „pe măsură ce negocierile avansează, nu putem șovăi în angajamentul nostru față de Ucraina”, condamnând, în același timp, continuarea atacurilor ruse.

Întrebat dacă NATO are un „plan B” în situația în care negocierile vor eșua și sprijinul american pentru Ucraina s-ar opri, Mark Rutte a răspuns hotărât: „Nu cred că trebuie să ne gândim la asta”. El a mai precizat că Statele Unite rămân „foarte consecvente” în susținerea Ucrainei, la fel ca „toți aliații NATO”.

