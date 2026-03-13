Mașinăria economică germană se oprește. Val de falimente în Germania. La fiecare 20 de minute, se închide câte o firmă

În 2025, Germania s-a confruntat cu cel mai mare val de falimente din 2014 până acum. Aproape 24 000 de firme au închis porțile, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 10 % față de anul precedent.

Val de falimente în Germania. 2026, și mai dificil

În 2025, Germania s-a confruntat cu un val masiv de falimente, cel mai mare din 2014 încoace. Aproximativ 24 000 de firme au intrat în insolvență, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 10 % față de anul precedent.

Analizele arată că, practic, o companie germană a depus cerere de insolvență la fiecare 20 de minute.

Iar prognoza e și mai proastă. Aproximativ 24 800 de firme ar putea intra în insolvență anul viitor. De asemenea, peste 10 % din toate firmele din sunt considerate în pericol de faliment.

Distribuția geografică a falimentelor

Cele mai afectate regiuni sunt Berlin – unde IMM-urile urbane simt presiunea costurilor ridicate și a chiriilor mari, și Renania de Nord-Westfalia, din cauza concentrației industriale și a sectorului manufacturier expus la fluctuații internaționale.

De partea cealaltă, printre regiunile mai puțin afectate este Bavaria, unde firmele mai vechi și cu capital mai mare reușesc să facă față crizelor mai bine.

Cauzele economice ale falimentelor

Specialiștii, citați de , indică mai mulți factori care au contribuit la această situație.

Creșterea costurilor cu energia și materiile prime

Energia reprezintă o pondere semnificativă în costurile de producție. După crizele energetice recente, multe firme mici și mijlocii (IMM-uri) nu mai pot susține facturile mari la gaz și electricitate. În paralel, prețurile materiilor prime au crescut, ceea ce a afectat sectoarele industriale și de construcții.

Inflația și scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor

Inflația ridicată a redus capacitatea de cumpărare a populației. Consumatorii cheltuiesc mai puțin, iar firmele din retail, ospitalitate sau servicii au înregistrat scăderi semnificative ale veniturilor.

Birocrația și reglementările stricte

IMM-urile sunt afectate de reglementări complexe privind taxe, salarii și raportări financiare. Această birocrație crește costurile administrative și face dificilă adaptarea rapidă la condițiile economice volatile.

Incertitudinea geopolitică

Conflictele internaționale și fluctuațiile piețelor globale afectează exporturile germane. Industria germană, foarte dependentă de comerțul internațional, simte presiunea incertitudinii și a cererii fluctuante.