Criză a carburanților provocată de războiul din Orientul Mijlociu. Cozi în benzinăriile în Germania și Grecia

Criză a carburanților provocată de războiul din Orientul Mijlociu. Cozi în benzinăriile în Germania și Grecia

Adrian Teampău
04 mart. 2026, 18:08
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Criză a carburanților provocată de război
  2. Stocurile de carburanți au fost epuizate în Grecia
  3. Criză a carburanților și în România

Războiul din Orientul Mijlociu a provocat o criză a carburanților din cauza temerilor referitoare la o explozie a prețurilor. În Germania și Grecia s-au format cozi la pompe,  iar în România prețurile au început să crească.

Criză a carburanților provocată de război

Războiul din Orientul Mijlociu a declanșat o adevărată criză a carburanților. Șoferii europeni se tem că prețurile la benzinării vor exploda, iar stocurile de benzină și motorină se vor epuiza. În Germania și Grecia s-au format deja cozi la benzinării. În România prețurile au început să crească ușor, cu 15 bani pe litru. Există temeri că vor fi și alte majorări.

În marile orașe din Germania, șoferii au luat cu asalt stațiile de alimentare. Aceștia se tem că escaladarea conflictului dintre SUA – Israel și Iran va arunca prețurile în aer. De asemenea, aceștia se tem că stocurile se vor epuiza, iar lanțurile de aprovizionare vor avea de suferit. De altfel, reprezentanții lanțurilor de banzinării confirmă că există o starea de neliniște generală.

„Toată lumea este îngrijorată. Ne așteptăm ca prețurile să continue să crească”, a declarat Herbert Rabl, purtător de cuvânt al Asociației Germane a Benzinăriilor.

Tendința de creștere a prețurilor este susținută și de datele furnizate de Automobil Clubul German (ADAC). Conform organizației creșterea prețurilor are loc aproape zilnic. Astfel, vineri, un litru de Super E10 costa 1,780 euro, iar duminică prețul a ajuns la 1,791 euro. Luni a fost o nouă creștere la 1,830 euro.

Stocurile de carburanți au fost epuizate în Grecia

Situația este și mai critică în Grecia care se confruntă cu o altfel de criză a carburanților. Problemele logistice provocate de blocarea Strâmtorii Ormuz a dus la epuizarea stocurilor de combustibili. George Asmatoglou, fost președinte al Federației Panhelenice a Proprietarilor de Benzinării, avertizează asupra unui nou prag de scumpire.

„Pe baza datelor actuale, prețurile carburanților vor crește cu încă 5 cenți cel târziu până sâmbătă, 7 martie 2026”, a spus George Asmatoglou.

În mai multe regiuni din Grecia, benzinările se confruntă cu o cerere masivă. Iar acest lucru a dus la golirea rezervoarelor stațiilor de alimentare. Maria Zaga, președinta Asociației Proprietarilor de Benzinării din regiunea Attica, vorbește despre o stare de panică ce s-a instalat în rândul cumpărătorilor

„Oamenii sunt speriați și vin în număr mare să alimenteze. Se creează un val de panică. Până în prezent, există și benzinării care încă nu au majorat prețurile față de ziua de sâmbătă, dar au existat și stații care și-au epuizat stocurile în urma aglomerației”, a mai spus Maria Zaga.

Criză a carburanților și în România

România nu se confruntă cu o creștere a cererii de carburanți la pompă. Astași pentru că prețurile sunt foarte mari din cauza accizelor și taxelor impuse de guvern. Puterea de cumpărare a cetățenilor români a scăzut sub presiunea măsurilor de austeritate impuse de Ilie Bolojan, astfel că prea puțini se mai gândesc să-și facă stocuri.

În aceste condiții, presiunea pieței internaționale a început să se simtă în prețurile practicate de benzinari.

Miercuri 4 martie, prețul carburanților a crescut cu 15 bani. Analiștii anticipează că acesta este doar începutul unui trend ascendent. Pe măsură ce conflictul escaladează, companiile petroliere ajustează tarifele, după cum scrie Hotnews.

