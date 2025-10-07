Cancelarul Friedrich Merz l-a acuzat pe președintele rus Vladimir că duce un „război hibrid” împotriva Germaniei.

Ce s-a întâmplat

„El duce un război informațional împotriva noastră. Duce un război militar împotriva Ucrainei, iar acest război este îndreptat împotriva noastră, a tuturor”, a declarat Merz luni pentru postul german de televiziune ntv, conform Agerpres.

Mai mult, cancelarul german a declarat că președintele rus vrea să răstoarne ordinea politică în Europa.

„De aceea sprijinim Ucraina”, a explicat Merz. El a mai spus că este în interesul Germaniei să apere ordinea politică a societăților deschise și liberale din Europa.

„Un război hibrid”

Friedrich Merz a fost întrebat și dacă Putin duce un război împotriva Germaniei. Cancelarul german a răspuns: „El duce un război hibrid împotriva noastră”.

Acesta a fost întrebat și referitor la înmulțirea incidentelor cu drone în Germania și în întreaga Europă.

„Cunoaștem amenințarea”, a răspuns cancelarul german. El a mai menționat că Putin vrea să intimideze și să insufle frică.

„Nu ne vom lăsa intimidați”

„Nu ne vom lăsa intimidați ci ne vom apăra în mod eficient împotriva acestei amenințări”, a afirmat Merz.

El a fost întrebat dacă s-a gândit să-l sune pe Putin. Cancelarul german a spus că „bineînțeles, mă gândesc la asta”.

Cu toate acestea, Merz nu este optimist. El a adăugat: „Nu pot decât să văd că fiecare încercare de a discuta cu el în acest moment se termină cu atacuri și mai dure împotriva Ucrainei”.

O discuție aprinsă

Merz a mai declarat că a avut o discuție destul de aprinsă pe această temă cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, la o reuniune a UE de la Copenhaga, săptămâna trecută: „Ne-a acuzat că nu vrem să negociem”.

Cancelarul german i-a amintit premierului ungar că însuși Orban fusese la Kiev în iulie 2024, când Ungaria exercita președinția prin rotație a UE și apoi la Moscova: „Iar răspunsul lui Putin a fost să bombardeze un spital de copii din Kiev”, a spus el.