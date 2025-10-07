B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Friedrich Merz, despre Vladimir Putin: „El duce un război informațional împotriva noastră”

Friedrich Merz, despre Vladimir Putin: „El duce un război informațional împotriva noastră”

Selen Osmanoglu
07 oct. 2025, 08:04
Friedrich Merz, despre Vladimir Putin: „El duce un război informațional împotriva noastră”
Sursa foto: Friedrich Merz/Facebook
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. „Un război hibrid”
  3. „Nu ne vom lăsa intimidați”
  4. O discuție aprinsă

Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că duce un „război hibrid” împotriva Germaniei.

Ce s-a întâmplat

„El duce un război informațional împotriva noastră. Duce un război militar împotriva Ucrainei, iar acest război este îndreptat împotriva noastră, a tuturor”, a declarat Merz luni pentru postul german de televiziune ntv, conform Agerpres.

Mai mult, cancelarul german a declarat că președintele rus vrea să răstoarne ordinea politică în Europa.

„De aceea sprijinim Ucraina”, a explicat Merz. El a mai spus că este în interesul Germaniei să apere ordinea politică a societăților deschise și liberale din Europa.

„Un război hibrid”

Friedrich Merz a fost întrebat și dacă Putin duce un război împotriva Germaniei. Cancelarul german a răspuns: „El duce un război hibrid împotriva noastră”.

Acesta a fost întrebat și referitor la înmulțirea incidentelor cu drone în Germania și în întreaga Europă.

„Cunoaștem amenințarea”, a răspuns cancelarul german. El a mai menționat că Putin vrea să intimideze și să insufle frică.

„Nu ne vom lăsa intimidați”

„Nu ne vom lăsa intimidați ci ne vom apăra în mod eficient împotriva acestei amenințări”, a afirmat Merz.

El a fost întrebat dacă s-a gândit să-l sune pe Putin. Cancelarul german a spus că „bineînțeles, mă gândesc la asta”.

Cu toate acestea, Merz nu este optimist. El a adăugat: „Nu pot decât să văd că fiecare încercare de a discuta cu el în acest moment se termină cu atacuri și mai dure împotriva Ucrainei”.

O discuție aprinsă

Merz a mai declarat că a avut o discuție destul de aprinsă pe această temă cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, la o reuniune a UE de la Copenhaga, săptămâna trecută: „Ne-a acuzat că nu vrem să negociem”.

Cancelarul german i-a amintit premierului ungar că însuși Orban fusese la Kiev în iulie 2024, când Ungaria exercita președinția prin rotație a UE și apoi la Moscova: „Iar răspunsul lui Putin a fost să bombardeze un spital de copii din Kiev”, a spus el.

Tags:
Citește și...
Jeff Bezos, declarație surprinzătoare. În câteva decenii, oamenii nu vor mai trăi pe Pământ: „Vor locui acolo pentru că vor dori asta”
Externe
Jeff Bezos, declarație surprinzătoare. În câteva decenii, oamenii nu vor mai trăi pe Pământ: „Vor locui acolo pentru că vor dori asta”
Atac armat într-o sală de judecată din Albania. Un judecător a fost ucis, iar alte două persoane rănite
Externe
Atac armat într-o sală de judecată din Albania. Un judecător a fost ucis, iar alte două persoane rănite
Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu, la telefon. Despre ce au vorbit cei doi
Externe
Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu, la telefon. Despre ce au vorbit cei doi
Locuri de muncă super avantajoase: Salariu de 8.000 de euro și cazare gratuită. Ce posturi sunt disponibile
Externe
Locuri de muncă super avantajoase: Salariu de 8.000 de euro și cazare gratuită. Ce posturi sunt disponibile
Tragedie evitată în ultimul moment la un spectacol cu drone. Sute de dispozitive s-au prăbușit pentru spectatori, într-o ploaie de foc (VIDEO)
Externe
Tragedie evitată în ultimul moment la un spectacol cu drone. Sute de dispozitive s-au prăbușit pentru spectatori, într-o ploaie de foc (VIDEO)
Egiptul a redeschis mormântul masiv al faraonului Amenhotep al III-lea
Externe
Egiptul a redeschis mormântul masiv al faraonului Amenhotep al III-lea
Premierul francez a demisionat la nici 12 ore de când și-a desemnat miniștrii. Criza politică se adâncește
Externe
Premierul francez a demisionat la nici 12 ore de când și-a desemnat miniștrii. Criza politică se adâncește
Femeie, dusă de urgență la spital cu apendicită. Medicii au constatat că urma să nască, de fapt
Externe
Femeie, dusă de urgență la spital cu apendicită. Medicii au constatat că urma să nască, de fapt
Friedrich Merz, despre serviciul militar: „Bănuiesc că acesta nu va rămâne voluntar”
Externe
Friedrich Merz, despre serviciul militar: „Bănuiesc că acesta nu va rămâne voluntar”
Scumpiri pe litoralul bulgăresc. La ce prețuri să ne așteptăm de anul viitor
Externe
Scumpiri pe litoralul bulgăresc. La ce prețuri să ne așteptăm de anul viitor
Ultima oră
09:59 - Serghei Mizil, despre cum a făcut avere pe timpul lui Ceaușescu: „Ne descurcam”/ „Nu duceam lipsă de bani”
09:57 - Descoperire istorică în Alba Iulia: Arheologii au găsit poarta prin care a intrat Mihai Viteazul în Cetate acum 426 de ani (FOTO)
09:57 - Alexandru Rafila spune ce salariu are un director de sănătate publică: „Niciun medic, care are salariul dublu, nu se duce să fie director de direcţie sănătate publică”
09:53 - O nouă problemă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Nereguli grave ies la iveală după tragedia copiilor
09:23 - Ministrul Mediului: „E foarte bine să existe în mine un inamic al șmecherilor”
09:17 - Jeff Bezos, declarație surprinzătoare. În câteva decenii, oamenii nu vor mai trăi pe Pământ: „Vor locui acolo pentru că vor dori asta”
09:16 - Becali îl acuză pe Simion de trădare: „Eu sunt împăratul. Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”
09:14 - Atac armat într-o sală de judecată din Albania. Un judecător a fost ucis, iar alte două persoane rănite
08:45 - Diana Buzoianu: „Românii merită mai mult decât o pasare de responsabilități”. Cum le răspunde celor de la PSD care o critică că nu acordă avize de mediu
08:44 - Anda Adam: „Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată”. Ce studii are cântăreața