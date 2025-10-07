Președintele rus Vladimir Putin a avut o telefonică luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Liderul a subliniat sprijinul Kremlinului pentru o soluție a conflictului israeliano-palestinian bazată pe recunoașterea statului Palestina.

Ce s-a întâmplat

Cei doi, Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu, au discutat despre situația din Orientul Mijlociu, conform Agerpres.

„Situația actuală din Orientul Mijlociu a fost discutată în profunzime, inclusiv planul președintelui american Donald Trump de normalizare a relațiilor în Fâșia Gaza. Vladimir Putin a subliniat poziția fermă a Rusiei în favoarea unei soluții cuprinzătoare la problema palestiniană, bazată pe principii juridice internaționale stabilite”, a transmis Kremlinul.

Planul lui Trump

Putin a declarat joi la Clubul de dezbateri Valdai că Rusia este dispusă să sprijine „în termeni generali” planul lui Donald Trump pentru încetarea războiului și viitorul Fâșiei Gaza.

„Părțile au făcut un schimb de opinii cu privire la alte probleme regionale” în timpul discuțiilor, a declarat președinția rusă.

„În special, s-a exprimat interesul pentru căutarea unor soluții bazate pe negocierile privind programul nuclear al Iranului și stabilizarea viitoare a Siriei”, a adăugat Kremlinul.

Sărbători și felicitări

Netanyahu a profitat de ocazie pentru a-l felicita pe Putin cu ocazia zilei de naștere a acestuia, marți.

„În ajunul zilei de naștere a lui Vladimir Putin, prim-ministrul israelian i-a exprimat cele mai bune urări”, se arată într-un comunicat, potrivit agenției de știri de stat din Rusia, Tass.

Președintele rus își sărbătorește cea de-a 73-a aniversare pe 7 octombrie. Potrivit purtătorului său de cuvânt, Dmitri Peskov, Putin va avea un număr mare de contacte internaționale în această zi.

Pe de altă parte, liderul rus a felicitat poporul evreu cu ocazia sărbătorii Sucot, care rememorează vicisitudinile poporului evreu în timpul rătăcirii sale prin deșert după ce a scăpat din sclavia din Egipt. Aceasta mai marchează și sfârșitul perioadei de recoltare și, prin urmare, al anului agricol.