Mesajele vedetelor după moartea lui Matthew Perry. „Lumii îi va fi dor de tine”

Prietenii și actorii sunt șocați de aflarea veștii morții lui Matthew Perry, starul din „Friends”, care s-a stins din viața la vârsta de 54 de ani. Conform primelor date, acesta s-ar fi înecat în jacuzzi.

Warner Bros.Television Group, șocată de vestea morții lui Perry

„Suntem devastaţi de moartea dragului nostru prieten Matthew Perry. Matthew era un actor incredibil de talentat şi o parte de neşters din familia Warner Bros. Television Group. Impactul talentului său pentru comedie a fost simţit în întreaga lume şi moştenirea sa va trăi în inimile multora. Este o zi dureroasă şi trimitem dragostea noastră familiei sale, celor dragi şi tuturor fanilor săi devotaţi”, a transmis Warner Bros. Television Group, conform Digi24.

Contul official de Instagram al serialului „Friends” a postat un mesaj, sâmbătă noaptea, privind decesul lui Perry. „ Suntem devastaţi să aflăm de moartea lui Matthew Perry. A fost un adevărat dar pentru noi toţi”.

Maggie Wheeler, iubita lui Chandler din serial, și-a exprimat regretul pe contul său de Instagram. „O mare pierdere. Lumii îi va fi dor de tine, Mathew Perry. Bucuria pe care ai adus-o pentru atât de mulţi în prea scurta ta viaţă va dăinui. Mă simt atât de binecuvântată de fiecare moment creativ pe care l-am împărtăşit”, a scris ea.

Mama lui Chandler din serial, Morgan Fairchild, a spus: „Am inima zdrobită de moartea prematură a «fiului» meu… Pierderea unui tânăr actor atât de strălucit este un șoc”.

Prim-ministrul canadian, un ultim omagiu pentru fostul său coleg de clasă

Justin Trudeau, prim-ministrul Canadian, a fost coleg de clasă cu Perry și a transmis următorul omagiu: „Nu voi uita niciodată jocurile pe care le jucam în curtea școlii și știu că oamenii din întreaga lume nu vor uita niciodată bucuria pe care le-a adus-o. Mulțumesc pentru toate râsetele, Matthew. Ai fost iubit – și îmi va fi dor de tine”.

Michael Rapaport, care a interpretat personajul Gary, a spus că Perry era „întotdeauna atât de drăguţ, cool, de treabă şi talentat”.

Yvette Nicole Brown, partenera lui Perry în „Odd Couple”, a scris că ar fi meritat mai multă pace în viața lui și că era mult prea tânăr pentru a pleca dintre noi.

Wendell Pierce a jucat alături de Perry în „The Odd Couple” și este șocat de vestea devastatoare. „La naiba. Timp de doi ani, Matthew Perry a fost șeful meu, colegul meu și un om dăruitor, bun și amuzant. Mă rog și sper că este în pace”, a scris acesta pe platforma X.

Selma Blair a apărut și ea în faimosul serial „Friends” și și-a expirat regretul față de decesul colegului său. „Toţi l-am iubit pe Matthew Perry, iar eu în mod special. În fiecare zi. L-am iubit necondiţionat. Şi el pe mine. Şi sunt distrusă. Cu inima frântă. Vise frumoase, Matty”, a scris ea.

Paget Brewster, iubita lui Chandler în sezonul patru al serialului „Friends”, a scris pe X: „A fost drăguț cu mine în Friends și de fiecare dată când l-am văzut în anii de după. Vă rog să citiți cartea lui. A fost moștenirea lui pentru a ajuta și pe alții. Totuși, nu se va odihni în pace. E deja prea ocupat să-i facă pe toată lumea să râdă acolo sus”.

Jurnalistul Piers Morgan a spus despre Matthew Perry că a fost „un actor grozav, dar, după recunoașterea lui, un tip foarte chinuit. Autobiografia sa recentă despre viața sa devastată de dependență a fost una dintre cele mai puternice, sincere și revelatoare pe care le-am citit vreodată. O veste atât de tristă.”