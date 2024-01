Michael Schumacher, cea mai bine îngrijită persoană din istoria omenirii! Dezvăluirile fostului șef de la Mercedes despre starea de sănătate a campionului german

Nicholas Fry, șeful echipei de Formula 1 Mercedes în perioada în care Michael Schumacher s-a alăturat acestui proiect, după perioada petrecută la Ferrari, este de părere, una pe care mulți o pot confirma, că, după ce a suferit accidentul tragic la schi, în 2023, fostul pilot german de Formula 1 a devenit cea mai bine îngrijită persoană din istoria omenirii.

Soția lui Michael, Corinna Schumacher, a reușit să i despre situația medicală și starea de sănătate a fostului pilot, dar chiar și așa, se cunoaște faptul că în timpul convalescenței și a recuperării sale medicale, el s-a bucurat de o atenție sporită din partea unei echipe dedicate formate din medici și fizioterapeuți.

„Nimeni, niciodată, nu a primit îngrijirile medicale pe care le primește Schumacher”

Fostul șef al echipei Mercedes F1 este de părere că medicală din istoria umanității și că nimeni altcineva, aflat în aceeași situație, nu ar fi avut parte de acest tratament.

„Nimeni, niciodată, nu a primit îngrijirile medicale pe care le primește Schumacher. Nu am nicio informație despre starea lui, așa că nu pot confirma sau infirma informațiile apărute.

Dar știu că Michael are cea mai bună echipă de medici din lume și sunt 100% sigur că în toată istoria nimeni nu a primit tratamentul de care are el parte. Familia lui are resursele necesare pentru asta”, a spus fostul șef de la Mercedes F1, citat de .

Fost coechipier al lui Schumacher, informații recente despre starea germanului

Informațiile despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher la care făcea referire Nicholas Fry sunt cele furnizate recent în spațiul public de către Johnny Herbert, fost coechipier al pilotului german Benetton, care a afirmat că a auzit unele zvonuri conform cărora multiplul campion din Formula 1 ar fi capabil în prezent să se așeze la masă.

”Am auzit de la oameni din Formula 1 că este capabil să stea la masă. Dar nu știu dacă este adevărat. Nu pot citi decât printre rânduri. Nu am auzit prea multe de la familie. Ai lui au păstrat totul foarte privat și secret. Fanii și noi toți am dori să știm că lucrurile merg spre bine”, a declarat recent Johnny Herbert.