Mii de turiști, blocați în Laponia. Valul de frig puternic care afectează nordul Europei a paralizat zborurile pe aeroportul Kittilä din Finlanda, unde temperaturile au scăzut până la -37°C. Mii de turiști au rămas blocați, iar autoritățile europene se pregătesc pentru condiții meteo severe.

Mii de turiști, blocați în Laponia. Ce s-a întâmplat

Mii de turiști aflați în nordul Finlandei s-au confruntat duminică cu situații neprevăzute după ce zborurile de pe aeroportul Kittilä au fost suspendate din cauza temperaturilor extreme. Potrivit postului public finlandez Yle, preluate de agenția , mercurul termometrului a scăzut în dimineața zilei de duminică până la -37 grade Celsius, ceea ce a făcut ca operațiunile aeroportuare, în special degivrarea avioanelor, să devină dificile sau chiar imposibile. Această situație a dus la anularea tuturor curselor aeriene programate pe durata zilei.

Mii de turiști, blocați în Laponia. Cum va evolua valul de frig în acea regiune

Institutul Meteorologic Finlandez a emis avertizări conform cărora valul de frig va persista și luni în regiunea Laponiei, inclusiv în zona aeroportului Kittilä. Temperaturile sunt estimate să scadă până aproape de -40 grade Celsius, valori care fac parte din cele mai scăzute înregistrate în regiune în ultima perioadă. Laponia este cunoscută pentru iernile sale geroase, însă frigul extrem care afectează acum această zonă depășește cu mult normele obișnuite.

Cum afectează valul de frig alte zone din Europa

Fenomenul de frig extrem nu este limitat la Finlanda. Mai multe regiuni din Europa de Nord, Centrală și Estică sunt afectate de temperaturi scăzute, și viscole puternice. În Germania, de exemplu, traficul feroviar a fost grav perturbat. Operatorul Deutsche Bahn a anunțat suspendarea tuturor serviciilor în nordul țării începând de vineri, iar pasagerii continuă să se confrunte cu întârzieri și anulări masive.

Pentru a limita riscurile generate de condițiile meteo nefavorabile, autoritățile din Renania de Nord-Westfalia, cel mai populat land german, au decis să mențină școlile închise luni, mutând cursurile în mediul online. Această măsură vine pe fondul prognozelor care indică drumuri înghețate și periculoase în întreaga regiune.

Ce măsuri au luat țările baltice în fața vremii severe

Și în țările baltice, condițiile meteorologice severe au generat măsuri de precauție. În Estonia și Lituania, autoritățile au sfătuit șoferii să evite deplasările neesențiale, din cauza viscolelor și zăpezii abundente așteptate în următoarele zile. În Letonia, a fost emisă o alertă de ninsoare pentru zona de vest a țării, iar populația este avertizată să se pregătească pentru condiții dificile de trafic și posibile perturbări ale vieții cotidiene.

Pe termen scurt, valul de frig a perturbat grav traficul aerian și feroviar în mai multe țări, afectând mobilitatea populației și economia locală. În plus, temperaturile foarte scăzute cresc riscul problemelor de sănătate în rândul populației, în special pentru persoanele vulnerabile, cum ar fi copiii, vârstnicii sau cei cu afecțiuni cronice.

Pe termen mediu, specialiștii avertizează că astfel de episoade de frig extrem pot deveni mai frecvente din cauza schimbărilor climatice care perturbă modelele atmosferice tradiționale. Astfel, autoritățile trebuie să fie pregătite cu planuri de intervenție eficiente și cu măsuri preventive pentru a reduce impactul asupra populației și infrastructurii.