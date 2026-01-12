B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Mii de turiști, blocați în Laponia, la temperaturi de aproape -40 de grade. Ce s-a întâmplat cu avioanele

Mii de turiști, blocați în Laponia, la temperaturi de aproape -40 de grade. Ce s-a întâmplat cu avioanele

Ana Maria
12 ian. 2026, 11:21
Mii de turiști, blocați în Laponia, la temperaturi de aproape -40 de grade. Ce s-a întâmplat cu avioanele
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Irene Stachon
Cuprins
  1. Mii de turiști, blocați în Laponia. Ce s-a întâmplat
  2. Mii de turiști, blocați în Laponia. Cum va evolua valul de frig în acea regiune
  3. Cum afectează valul de frig alte zone din Europa
  4. Ce măsuri au luat țările baltice în fața vremii severe

Mii de turiști, blocați în Laponia. Valul de frig puternic care afectează nordul Europei a paralizat zborurile pe aeroportul Kittilä din Finlanda, unde temperaturile au scăzut până la -37°C. Mii de turiști au rămas blocați, iar autoritățile europene se pregătesc pentru condiții meteo severe.

Mii de turiști, blocați în Laponia. Ce s-a întâmplat

Mii de turiști aflați în nordul Finlandei s-au confruntat duminică cu situații neprevăzute după ce zborurile de pe aeroportul Kittilä au fost suspendate din cauza temperaturilor extreme. Potrivit postului public finlandez Yle, preluate de agenția Associated Press, mercurul termometrului a scăzut în dimineața zilei de duminică până la -37 grade Celsius, ceea ce a făcut ca operațiunile aeroportuare, în special degivrarea avioanelor, să devină dificile sau chiar imposibile. Această situație a dus la anularea tuturor curselor aeriene programate pe durata zilei.

Mii de turiști, blocați în Laponia. Cum va evolua valul de frig în acea regiune

Institutul Meteorologic Finlandez a emis avertizări conform cărora valul de frig va persista și luni în regiunea Laponiei, inclusiv în zona aeroportului Kittilä. Temperaturile sunt estimate să scadă până aproape de -40 grade Celsius, valori care fac parte din cele mai scăzute înregistrate în regiune în ultima perioadă. Laponia este cunoscută pentru iernile sale geroase, însă frigul extrem care afectează acum această zonă depășește cu mult normele obișnuite.

Cum afectează valul de frig alte zone din Europa

Fenomenul de frig extrem nu este limitat la Finlanda. Mai multe regiuni din Europa de Nord, Centrală și Estică sunt afectate de temperaturi scăzute, ninsori abundente și viscole puternice. În Germania, de exemplu, traficul feroviar a fost grav perturbat. Operatorul Deutsche Bahn a anunțat suspendarea tuturor serviciilor în nordul țării începând de vineri, iar pasagerii continuă să se confrunte cu întârzieri și anulări masive.

Pentru a limita riscurile generate de condițiile meteo nefavorabile, autoritățile din Renania de Nord-Westfalia, cel mai populat land german, au decis să mențină școlile închise luni, mutând cursurile în mediul online. Această măsură vine pe fondul prognozelor care indică drumuri înghețate și periculoase în întreaga regiune.

Ce măsuri au luat țările baltice în fața vremii severe

Și în țările baltice, condițiile meteorologice severe au generat măsuri de precauție. În Estonia și Lituania, autoritățile au sfătuit șoferii să evite deplasările neesențiale, din cauza viscolelor și zăpezii abundente așteptate în următoarele zile. În Letonia, a fost emisă o alertă de ninsoare pentru zona de vest a țării, iar populația este avertizată să se pregătească pentru condiții dificile de trafic și posibile perturbări ale vieții cotidiene.

Pe termen scurt, valul de frig a perturbat grav traficul aerian și feroviar în mai multe țări, afectând mobilitatea populației și economia locală. În plus, temperaturile foarte scăzute cresc riscul problemelor de sănătate în rândul populației, în special pentru persoanele vulnerabile, cum ar fi copiii, vârstnicii sau cei cu afecțiuni cronice.

Pe termen mediu, specialiștii avertizează că astfel de episoade de frig extrem pot deveni mai frecvente din cauza schimbărilor climatice care perturbă modelele atmosferice tradiționale. Astfel, autoritățile trebuie să fie pregătite cu planuri de intervenție eficiente și cu măsuri preventive pentru a reduce impactul asupra populației și infrastructurii.

Tags:
Citește și...
Ministrul britanic al Apărării, prins într-un atac la Kiev. Ce a declarat John Healey despre Vladimir Putin și crimele de război
Externe
Ministrul britanic al Apărării, prins într-un atac la Kiev. Ce a declarat John Healey despre Vladimir Putin și crimele de război
Se caută înlocuitor pentru Ramzan Kadîrov. Liderul Ceceniei se simte tot mai rău (surse ucrainene)
Externe
Se caută înlocuitor pentru Ramzan Kadîrov. Liderul Ceceniei se simte tot mai rău (surse ucrainene)
Președintele Cubei îi dă replica lui Trump: „Nimeni nu ne dictează ce să facem”
Externe
Președintele Cubei îi dă replica lui Trump: „Nimeni nu ne dictează ce să facem”
Președintele Iranului, apel la calm. Ce spune despre protestele care s-au extins în toată țara
Externe
Președintele Iranului, apel la calm. Ce spune despre protestele care s-au extins în toată țara
Donald Trump amenință Cuba. Pe care dintre colaboratorii săi l-ar vedea conducător la Havana
Externe
Donald Trump amenință Cuba. Pe care dintre colaboratorii săi l-ar vedea conducător la Havana
Ce a renunțat actorul Matt Damon să mai consume pentru a ajunge la greutatea pe care o avea în liceu
Externe
Ce a renunțat actorul Matt Damon să mai consume pentru a ajunge la greutatea pe care o avea în liceu
Maduro face primele declarații de când a ajuns în închisoarea americană. Ce le-a transmis susținătorilor săi
Externe
Maduro face primele declarații de când a ajuns în închisoarea americană. Ce le-a transmis susținătorilor săi
Bulgaria a scos din circulație aproape jumătate din leva. Câți euro au ajuns pe piața țării vecine
Externe
Bulgaria a scos din circulație aproape jumătate din leva. Câți euro au ajuns pe piața țării vecine
Comitetul Nobel îl lasă cu buzele umflate pe Trump. Premiul pentru pace nu poate fi obținut la mâna a doua
Externe
Comitetul Nobel îl lasă cu buzele umflate pe Trump. Premiul pentru pace nu poate fi obținut la mâna a doua
Gest cu încărcătură simbolică la Ambasada Iranului din Londra. Drapelul Republicii Islamice înlocuit cu steagul fostei monarhii (VIDEO)
Externe
Gest cu încărcătură simbolică la Ambasada Iranului din Londra. Drapelul Republicii Islamice înlocuit cu steagul fostei monarhii (VIDEO)
Ultima oră
12:16 - Zeci de trenuri au ajuns cu ore întârziere în Gara de Nord. Ce rute feroviare au înregistrat cele mai mari probleme luni dimineață
12:13 - Scandal cu legendele fotbalului românesc. Boloni a provocat un adevărat tsunami. Replici dure de la familiile lui Balaci și Dobrin
12:11 - Româncă moartă într-un accident teribil pe o autostradă italiană. A fost aruncată din mașina care s-a răsturnat (Foto)
12:05 - Animalele care „plâng” după partener. Studiul care schimbă tot ce știam despre coioți
11:51 - Anchetă epidemiologică declanșată după ce trei persoane au fost depistate cu râie. Când și unde au fost confirmate primele cazuri
11:42 - Ilie Bolojan, scene inedite la Oradea. S-au rugat pentru șeful Guvernului (VIDEO)
11:39 - Ministrul britanic al Apărării, prins într-un atac la Kiev. Ce a declarat John Healey despre Vladimir Putin și crimele de război
11:36 - Veniturile populației au început să scadă. O treime din banii românilor se duc pe taxe și impozite
11:27 - Plagiatul lui Radu Marinescu. Cine vrea să îl dea afară din Guvern și de ce
10:59 - Survivor 2026 cu Marian Godină printre concurenți. Cum și-a justificat polițistul participarea în show