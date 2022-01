Miliardarul japonez Maezawa, după ce s-a întors pe Pământ: A merge în spațiu te face să fii obsedat de Terra

Miliardarul japonez Yusaku Maezawa, proaspăt întors în Japonia, după o călătorie de 12 zile în spațiu, luna trecută, a declarat că a fi lansat în cosmos a fost mai puțin înfricoșător decât a merge pe un rollercoaster și l-a făcut obsedat de frumusețea Pământului, relatează Reuters.

Pământul e mai frumos din spațiu

Magnatul de modă și colecționar de artă în vârstă de 46 de ani a devenit, în decembrie, primul turist spațial de pe Stația Spațială Internațională din peste un deceniu, pregătindu-se pentru o călătorie mai ambițioasă în jurul Lunii cu SpaceX, al lui Elon Musk, planificată pentru 2023.

„Când mergi în spațiu, devii obsedat de Pământ”, a spus el reporterilor vineri. „Ești recunoscător că are vânt, că are mirosuri, că are anotimpuri”.

„La momentul lansării m-am putut bucura de experiență”, a spus el. „M-am simțit ca și cum ar fi începutul unui tren Shinkansen (glonț) din gară, a fost atât de lină. Mi-am dat seama abia când m-am uitat pe fereastră”.

Maezawa visează să adune toți liderii globali în spațiu

Maezawa, care a vândut afacerea sa online de modă Zozo către SoftBank în 2019, va deveni primul pasager privat într-o călătorie lunară SpaceX, programată pentru anul viitor și analizează „un milion” de cereri pentru opt artiști pe care s-a angajat să i se alăture călătorie.

Dar privirea la Pământ din spațiu – despre care spunea că este „de 100 de ori mai frumoasă decât fotografiile” – i-a dat alte idei.

„Începi să te gândești la reunirea liderilor mondiali în spațiu”, a spus el. „Desigur, nu sunt o persoană suficient de puternică pentru a face acest lucru să se întâmple. Dar dacă s-ar întâmpla, lumea ar putea fi un loc mai bun pentru a trăi.”