Militarii au anunțat o lovitură de stat în Niger, la televiziunea națională (VIDEO)

Soldați din Niger, țară vest-africană, au anunțat o lovitură de stat la televiziunea națională. Aceștia spun că au dizolvat constituția, au suspendat toate instituțiile și au închis frontierele națiunii, relatează .

Președintele din Niger, Mohamed Bazoum, a fost reținut de trupe din garda prezidențială încă de miercuri dimineață. Oficialului i se promisese „sprijinul neclintit” al Washingtonului într-o convorbire cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anunțat la rândul său că a discutat cu președintele Nigerului și că i-a oferit sprijinul deplin al ONU.

Bazoum este un aliat-cheie pentru Occident în lupta cu militantismul islamist în Africa de Vest.

Două țări vecine, Mali și Burkina Faso, au trecut și ele în ultimii ani prin lovituri de stat declanșate de revolte jihadiste. În ambele state, noii lideri militari au intrat în dispută cu Franța , fostă putere colonială, care a condus și Nigerul.

„Noi, forțele de securitate și apărare, (…) am decis să punem capăt regimului pe care îl știți. Asta vine ca urmare a situației de securitate în continuă deteriorare și a guvernanței sociale și economice slabe”, a declarat Amadou Abdramane, miercuri, într-un anunț televizat.

El a precizat, totodată, că instituțiile statului au fost suspendate și că miniștrii se vor ocupa exclusiv de probleme de zi cu zi.

„Toți partenerii externi sunt rugați să nu se amestece. Frontierele terestre și aeriene sunt închise până când se va stabiliza situația”, a mai spus militarul.

