Minim 3 persoane au murit și alte 8 persoane au fost rănite când un adolescent din Brazilia a deschis focul în două școli

Minim trei iar alte opt au fost rănite, după ce un atacator a deschis focul asupra elevilor din două școli ale statului brazilian Espirito Santo, informează poliția locală.

La aproximativ ora locală 10.00 din orașul Aracruz, localizat la 80 de kilometri nord de capitala statului, Vitoria, relatează Reuters, citat de .

new shooter in espírito santo, brazil, so far there have been 3 people killed

— 𓂃 # 𝑆𝑎𝑛𝑖𝑘𝑜 ; ✦ (@S4N1K0SW0RLD)