Ministerul italian al Culturii a achiziționat o versiune extrem de rară a tabloului „Ecce Homo”, realizat de maestrul Antonello da Messina. Statul italian a plătit 14,9 milioane de dolari pentru a readuce în țară această operă unică, reușind să blocheze vânzarea ei la o licitație programată în New York. Lucrarea este considerată o piesă foarte importantă pentru patrimoniul național al Italiei, potrivit

Ce face ca această operă a lui Antonello da Messina să fie unică

Pictura realizată în secolul al XV-lea este de mici dimensiuni și are o caracteristică deosebită: este pictată pe ambele fețe. Pe o parte este redat Isus Hristos încoronat cu spini, iar pe cealaltă apare Sfântul Ieronim. Această achiziție este privită ca un succes major în recuperarea valorilor culturale naționale.

„Ministerul a descris pictura de mici dimensiuni, realizată în tempera, drept o operă unică în arta Renașterii și o completare majoră a strategiei de extindere și promovare a patrimoniului cultural al Italiei.”, a precizat Ministerul italian al Culturii

Care este istoricul acestei versiuni rare a tabloului

În lume mai există doar aproximativ 40 de lucrări care îi sunt atribuite lui Antonello da Messina. Această a patra versiune a temei „Ecce Homo” a fost documentată pentru prima dată la începutul secolului al XX-lea într-o colecție privată spaniolă. Ulterior, tabloul a ajuns la o galerie din New York, fiind pe punctul de a fi vândut din nou.

Casa de licitații Sotheby’s a subliniat în prezentarea sa forța psihologică a lucrării:

„Pictura oferă publicului o întâlnire profund personală cu una dintre cele mai puternice imagini din punct de vedere psihologic ale lui Hristos din arta renascentistă – surprinzător de umană, vulnerabilă şi prezentă.”

Cum a ajuns tabloul în posesia Ministerul italian al Culturii

Opera urma să fie scoasă la licitație cu un preț estimat la 15 milioane de dolari. Statul italian a ales să intervină direct pentru a se asigura că pictura va rămâne în circuitul public și nu va dispărea într-o altă colecție privată. Deși achiziția este confirmată, autoritățile nu au anunțat încă muzeul unde va fi expusă lucrarea.

Această acțiune face parte dintr-un plan strategic de extindere a colecțiilor de stat. Prin returnarea tabloului în țară, își consolidează poziția de depozitar al celor mai importante opere din perioada Renașterii, oferind publicului acces la o rară moștenire culturală.