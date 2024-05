Ministrul Securității Naționale din Israel, victimă într-un accident rutier

Ministrul israelian al Securităţii Naţionale, Itamar Ben Gvir, a suferit răni ușoare în urma unui accident de mașină și a fost transportat la spital, vineri. În aceeași mașină au fost răniți șoferul, fiica ministrului și garda de corp. Incidentul a avut loc la Ramla, aproape de Tel Aviv.

Imagini video publicate de presa locală arată vehiculul ministrului, o mașină neagră, răsturnându-se spectaculos. De asemenea, se poate vedea un bărbat întins pe sol, înconjurat de ofițeri de poliție, salvatori și civili.

🚨🇮🇱 ISRAELI National Security Minister Ben Gvir has been injured in a serious car crash.

