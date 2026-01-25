B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Miting politic încheiat dramatic în Brazilia. Zeci de simpatizanți ai fostului președinte Bolsonaro loviți de fulger

Miting politic încheiat dramatic în Brazilia. Zeci de simpatizanți ai fostului președinte Bolsonaro loviți de fulger

Adrian Teampău
26 ian. 2026, 00:05
Miting politic încheiat dramatic în Brazilia. Zeci de simpatizanți ai fostului președinte Bolsonaro loviți de fulger
Incident la un miting de susținere a fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro Sursa foto: X
Cuprins
  1. Miting politic încheiat dramatic
  2. Manifestanții loviți de fulger
  3. Miting politic pentru Jair Bolsonaro

Un miting politic organizat pentru susținerea fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro s-a încheiat dramatic, în capitala Brasilia. Cel puțin 30 de persoane au fost rănite de un fulger.

Miting politic încheiat dramatic

Cel puţin 30 de persoane au fost internate la spital, rănite, după ce un fulger a lovit duminică, la Brasilia, în apropierea unui miting politic. Manifestația a fost organizată de susținătorii fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, după cum au informat pompierii locali, citați de AFP.

Evenimentul a fost organizat într-o piață a orașului Brasilia, capitala Braziliei și a reunit mii de simpatizanți ai lui Jair Bolsonaro. Aceștia au manifestat în favoarea fostului președinte care este deținut într-un centru penitenciar de la periferia oraşului. El a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat.

Manifestația s-a desfășurat pe o ploaie torențială, fapt care nu i-a descurajat însă pe participanți.

Manifestanții loviți de fulger

În timpul evenimentului, un fulger s-a descărcat în apropiere, provocând rănirea a câtorva zeci de persoane. Potrivit autorităților locale, care au intervenit la fața locului, 72 de persoane au primit îngrijiri pe loc, în urma incidentului.

Dintre cei răniți, un număr de 30 de persoane au fost internate la două spitale din apropiere, deoarece au avut nevoie de îngrijiri și investigații mai ample.

„Opt victime erau în stare gravă”, au adăugat pompierii.

Miting politic pentru Jair Bolsonaro

Fostul lider al extremei drepte, Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a fost încarcerat de la sfârşitul lunii noiembrie, 2025, în sediul Poliţiei Federale, la Brasilia. El a fost transferat, în urmă cu câteva zile, din dispoziția unui judecător la Complexul penitenciar Papuda, situat în capitala braziliană. În apropiere de acest centru a fost organizat un miting politic de susținere a fostului președinte.

Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani și trei luni de închisoare, pentru tentativă de lovitură de stat. Decizia a fost luată de Curtea Supremă din Brazilia, cu patru voturi pentru şi unul împotrivă.

Instanța a stabilit că fostul președinte a fost șef al unei „organizații criminale” care a conspirat pentru a-i asigura rămânerea autoritară la putere” după înfrângerea în alegerile de la sfârșitul anului 2022.

Tags:
Citește și...
Barack Obama reacționează după incidentul din Minnesota. Fostul președinte reclamă un atac la valorile fundamentale ale Americii
Externe
Barack Obama reacționează după incidentul din Minnesota. Fostul președinte reclamă un atac la valorile fundamentale ale Americii
Zelenski cere aliaților mai mult sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Cum afectează atacurile rusești viața din Kiev
Externe
Zelenski cere aliaților mai mult sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Cum afectează atacurile rusești viața din Kiev
Danezii boicotează produsele americane pe fondul tensiunilor cu Washingtonul. Cum au ajuns aplicațiile mobile instrumente de protest
Externe
Danezii boicotează produsele americane pe fondul tensiunilor cu Washingtonul. Cum au ajuns aplicațiile mobile instrumente de protest
Tulburări în centrul orașului Tirana după proteste antiguvernamentale. Unde au avut loc incidentele și ce acuză liderii opoziției (FOTO, VIDEO)
Externe
Tulburări în centrul orașului Tirana după proteste antiguvernamentale. Unde au avut loc incidentele și ce acuză liderii opoziției (FOTO, VIDEO)
Închisoare pe viaţă pentru traficanţii de migranţi ilegali. Grecia înăsprește legislația în domeniul migrației
Externe
Închisoare pe viaţă pentru traficanţii de migranţi ilegali. Grecia înăsprește legislația în domeniul migrației
O nouă reuniune Ucraina-SUA-Rusia programată duminica viitoare. Cum văd americanii relația dintre ruși și ucraineni
Externe
O nouă reuniune Ucraina-SUA-Rusia programată duminica viitoare. Cum văd americanii relația dintre ruși și ucraineni
Încă un civil împușcat mortal de agenții federali în Minnesota. Situația devine tensionată. Autoritățile au stabilit identitatea victimei. Noi înregistrări video UPDATE
Externe
Încă un civil împușcat mortal de agenții federali în Minnesota. Situația devine tensionată. Autoritățile au stabilit identitatea victimei. Noi înregistrări video UPDATE
Zelenski anunță continuarea trilateralei Ucraina – SUA – Rusia. Aprecieri rezervate despre rezultatele discuțiilor de la Abu Dhabi
Externe
Zelenski anunță continuarea trilateralei Ucraina – SUA – Rusia. Aprecieri rezervate despre rezultatele discuțiilor de la Abu Dhabi
Donald Trump încearcă să blocheze un acord comercial între Canada și China. Casa Albă lansează noi amenințări
Externe
Donald Trump încearcă să blocheze un acord comercial între Canada și China. Casa Albă lansează noi amenințări
Declarații controversate în plină campanie electorală în Ungaria. Ce a spus ministrul Transportului despre comunitatea romă
Externe
Declarații controversate în plină campanie electorală în Ungaria. Ce a spus ministrul Transportului despre comunitatea romă
Ultima oră
23:32 - Fotbal în Superliga. FCSB, umilită pe teren propriu de CFR Cluj. Pe cine consideră vinovat Gigi Becali
22:59 - Bani în plus pentru militarii care rămân în activitate și după atingerea vârstei de pensionare. Propunere la Ministerul Apărării (VIDEO)
22:18 - Barack Obama reacționează după incidentul din Minnesota. Fostul președinte reclamă un atac la valorile fundamentale ale Americii
21:52 - Radu Miruță, invitat să-și ceară scuze pentru declarațiile controversat referitoare la Ceaușescu. Ministrul USR susține că a vrut să spună altceva
21:02 - Bolojan, îndemnat să-și strângă lucrurile din biroul de la Guvern: „Când 76% dintre români îţi spun că ţara se îndreaptă în direcţie greşită…”
20:32 - Mandat de arestare pentru bucureșteanul care a sechestrat o femeie și pe copilul acesteia. Procurorii l-au acuzat de încălcarea ordinului de protecție
20:09 - Crima de la Cenei, Timiș. Protest spontan în fața casei bunicului adolescentului suspect de 13 ani
19:47 - Amenzi totale de 38.000 de lei după mitingurile de Ziua Unirii. Autoritățile au deschis și un dosar penal
19:24 - Românii încep să-și piardă interesul pentru George Simion. AUR scade în preferințele alegătorilor (Sondaj CURS)
18:18 - Radu Miruță, declarații controversate despre Nicolae Ceaușescu. Ministrul Apărării s-a arătat ignorant în ce privește istoria comunismului