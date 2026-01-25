Un miting politic organizat pentru susținerea de extremă dreapta Jair Bolsonaro s-a încheiat dramatic, în capitala Brasilia. Cel puțin 30 de persoane au fost rănite de un fulger.

Miting politic încheiat dramatic

Cel puţin 30 de persoane au fost internate la spital, rănite, după ce un fulger a lovit duminică, la Brasilia, în apropierea unui miting politic. a fost organizată de susținătorii fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, după cum au informat pompierii locali, citați de .

Evenimentul a fost organizat într-o piață a orașului Brasilia, capitala Braziliei și a reunit mii de simpatizanți ai lui . Aceștia au manifestat în favoarea fostului președinte care este deținut într-un centru penitenciar de la periferia oraşului. El a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat.

Manifestația s-a desfășurat pe o ploaie torențială, fapt care nu i-a descurajat însă pe participanți.

Manifestanții loviți de fulger

În timpul evenimentului, un fulger s-a descărcat în apropiere, provocând rănirea a câtorva zeci de persoane. Potrivit autorităților locale, care au intervenit la fața locului, 72 de persoane au primit îngrijiri pe loc, în urma incidentului.

Dintre cei răniți, un număr de 30 de persoane au fost internate la două spitale din apropiere, deoarece au avut nevoie de îngrijiri și investigații mai ample.

„Opt victime erau în stare gravă”, au adăugat pompierii.

Miting politic pentru Jair Bolsonaro

Fostul lider al extremei drepte, Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a fost încarcerat de la sfârşitul lunii noiembrie, 2025, în sediul Poliţiei Federale, la Brasilia. El a fost transferat, în urmă cu câteva zile, din dispoziția unui judecător la Complexul penitenciar Papuda, situat în capitala braziliană. În apropiere de acest centru a fost organizat un miting politic de susținere a fostului președinte.

Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani și trei luni de închisoare, pentru tentativă de lovitură de stat. Decizia a fost luată de Curtea Supremă din Brazilia, cu patru voturi pentru şi unul împotrivă.

Instanța a stabilit că fostul președinte a fost șef al unei „organizații criminale” care a conspirat pentru a-i asigura „rămânerea autoritară la putere” după înfrângerea în alegerile de la sfârșitul anului 2022.