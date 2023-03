Momente de panică pentru pasagerii unui zbor Austin-Frankfurt din cauza turbulențelor: ”Aproape am murit” (VIDEO)

Pasagerii unei curse de la Austin (Statele Unite) spre Frankfurt (Germania) au trăit momente de coșmar în timpul zborului din cauza turbulențelor.

Totul s-a petrecut în timpul cinei, la o oră și jumătate după decolare, turbulențele find însoțite și de o coborâre bruscă a avionului, timp de câteva secunde. ”Aproape am murit”, a precizat o pasageră pe Tik Tok..

Șapte persoane au suferit răni serioase. Condițiile nefavorabile au determinat o aterizare de urgență la Washington D.C., potrivit Autorității Aeroporturilor Metropolitane din Washington.

A flight travelling from Austin, Texas, to Frankfurt, Germany, was shaken by severe turbulence on Wednesday evening, injuring seven people.

