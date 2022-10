Momentul bombardamentelor de la Kiev, surprins în direct la BBC (VIDEO)

Exploziile care au lovit luni Kievul au fost surprinse în direct de către BBC, în timpul unei transmisiuni live. Corespondentul BBC Hugo Bachega se afla luni dimineață într-o transmisiune live din capitala Ucrainei, chiar în timpul atacului.

În timp ce a intrat în direct, în spatele său se vedeau orașul și turlele catedralei cu domuri aurii Sf. Mihail. În timp ce transmitea în direct, sonorul a fost acoperit de sunetul specific al unui avion sau al unei rachete care trece la joasă altitudine, iar apoi s-au auzit în fundal două bubuituri, moment în care jurnalistul a ieșit din cadru.

Transmisiunea BBC s-a încheiat în acel moment, însă postul tv a anunțat ulterior că a luat legătura cu Hugo Bachega și că acesta, împreună cu echipa de filmare au coborât într-un adăpost.

Trei explozii puternice au fost auzite în această dimineață în centrul Kievului, în jurul orei 8.15. Din primele informații, sunt morți și răniți după atacurile din Kiev, au transmis serviciile de urgență ucrainene.

