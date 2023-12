Momentul în care zeci de oameni sunt surprinși de valuri uriașe în California (VIDEO)

O serie de furtuni puternice în Oceanul Pacific a provocat valuri uriașe pe coasta Californiei, declanșând inundații și prezentând un risc semnificativ pentru oameni și structuri de-a lungul coastei.

Valuri monstruoase de peste 20 de picioare s-au prăbușit joi peste diguri și au măturat și rănit mai multe persoane de-a lungul coastei Californiei, potrivit .

O scurtă scădere a înălțimii valurilor poate avea loc în unele locații de-a lungul coastei Californiei în timpul zilei de vineri, când o furtună se apropie de țărm, dar pericolul va reveni rapid sâmbătă, pe măsură ce se dezvoltă un alt sistem meteorologic, avertizează specialiștii.

Huge rogue wave in Ventura California sends bystanders running for their lives.

