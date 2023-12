Moș Crăciun a murit sub privirile copiilor, după ce a căzut de pe bloc (VIDEO)

Tragedie de Crăciun, în Rusia. Un bărbat costumat în Moș Crăciun a căzut de pe blocul de 24 de etaje pe care se cățărase ca să îi bucure pe copii din cartier.

Incidentul s-a petrecut vineri, când un bărbat cu experiență în alpinism utilitar și-a propus să ofere o surpriză inedită copiilor din bloc. Cu echipament profesional și frânghii, intenționa să coboare pe fațada clădirii, oprindu-se la fiecare etaj pentru a-i saluta pe micuții locatari.

În ciuda tuturor măsurilor de protecție, momentul magic s-a transformat într-un film horror, într-o clipă de neatenție. Moș Crăciun s-a dezechilibrat și a căzut în gol, sub privirile șocate ale soției, copiilor săi și a vecinilor adunați în fața imobilului.

Santa Claus falls from 24th floor in the Chelyabinsk city yesterday, the man was supposed to pull a stunt climbing down to the balcony for kids’ surprising party.

Pedestrians cheered out the deadly fall thinking it was a Christmas stunt.

