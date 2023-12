Motivul pentru care un bărbat vrea neapărat să ajungă la pușcărie: „Vă imploră să îl trimiteți la închisoare” / Ce decizie au luat magistrații în cazul lui

Un bărbat din Marea Britanie a cerut luna trecută judecătorilor să îl trimită la închisoare, chiar dacă acel loc este văzut de mulți ca fiind unul sumbru. Este vorba despre , care a cerut să fie dus la pușcărie. Iată ce argumente a adus.

A încălcat legea doar pentru a ajunge la închisoare

Scott Mills, în vârstă de 51 de ani, a încălcat legea doar pentru a fi trimis la închisoare. Avocatul bărbatului le-a cerut judecătorilor să îl trimită la pușcărie.

„Vrea să fie pentru că alternativa este să fie lăsat pe străzi la sfârșitul lui noiembrie – începutul lui decembrie, când este frig și plouă. Vă imploră să îl trimiteți la închisoare”, a spus avocatul în fața instanței.

Bărbatul își dorește să atât de mult să ajungă la închisoare, pentru că nu are un adăpost de ceva vreme și nici nu are unde să meargă în perioada sezonului rece. Așadar, după ce a încălcat legea, magistrații au luat decizia de a impune o pedeapsă de 16 săptămâni de închisoare. În plus, instanța a decis că trebuie să plătească o suprataxă de 154 de lire sterline, scrie .

Tot mai multe persoane se confruntă cu temperaturile scăzute din perioada sezonului rece. În urma unor cercetări ale Queen’s Nursing Institute s-a descoperit că aproximativ 30% dintre cei intervievați au recunoscut au încălcat legea pentru a ajunge la închisoare.