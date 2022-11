NASA a lansat racheta Artemis 1 spre Lună (VIDEO)

NASA a lansat miercuri racheta Artemis spre lună. Este cea mai puternică rachetă construită vreodată și marchează începutul noului program emblematic al agenției spațiale.

Racheta a decolat de la celebrul Kennedy Space Center din Florida în jurul orei 06:48 GMT.

Artemis este noul program-far al NASA, care va permite oamenilor să revină pe Lună şi care vizează, totodată, trimiterea primei femei şi a primei persoane de culoare pe satelitul natural al Pământului.

NASA lansează prima rachetă din programul Artemis care are ca obiectiv ca în câțiva ani să readucă astronauți pe suprafața Lunii, după 50 de ani de pauză.

Capsula Orion, fără oameni la bord, va ajunge în câteva zile în apropierea Lunii și misiunea va dura 42 de zile.

Artemis este un program ce ar putea ajunge să coste aproape 100 miliarde dolari.

LIVE NOW: The era of exploration begins today with I, the first integrated test flight of the rocket and spacecraft that will bring humanity to the Moon. Watch and embark on their first voyage.

— NASA (@NASA)