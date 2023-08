Nava spațială Chandrayaan-3 a aterizat aproape de polul sudic al Lunii. India, prima țară care face acest lucru (FOTO, VIDEO)

Nava spațială Chandrayaan-3 a aterizat cu succes, miercuri, în apropiere de polul sudic al Lunii. India este prima țară care aselenizează în această zonă, una despre care cercetătorii cred că ar putea ascunde rezerve importante de apă înghețată și elemente prețioase, relatează .

Chandrayaan-3, care înseamnă „mooncfraft” (vehicula lunar) în limba sanscrită, a decolat din Sriharikota, din sudul Indiei, pe 14 iulie.

India este a patra țară a lumii care ajunge pe Lună, dar este prima care aselenizează în zona polului sudic.

Oamenii de știință văd în polul sudic al Lunii un teritoriu neexplorat, care ar putea găzdui rezerve importante de apă înghețată și elemente prețioase.

