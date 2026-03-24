Nicolae Botgros a demisionat din Parlamentul Republicii Moldova: „Arta și politica sunt departe una de alta"

Flavia Codreanu
24 mart. 2026, 17:21
Nicolae Botgros a demisionat din Parlamentul Republicii Moldova: „Arta și politica sunt departe una de alta”
Nicolae Botgros s-a reinfectat cu Covid-19. Foto: Nicolae Botgros/Facebook.
Cuprins
  1. Motivul pentru care Nicolae Botgros și-a dat demisia
  2. Cariera dirijorului în politică

Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Acesta a ales să se retragă din Parlamentul Republicii Moldova pentru a se dedica în totalitate muzicii.

Motivul pentru care Nicolae Botgros și-a dat demisia

Artistul a explicat că decizia sa nu este una complicată, ci vine din dorința de a nu pierde munca de peste 50 de ani depusă în domeniul muzical. Nicolae Botgros consideră că politica și arta nu fac casă bună împreună și preferă să rămână fidel scenei și publicului său. Maestrul a explicat alegerea făcută pentru Ziarul de Gardă.

„Este clar ca bună ziua, unde este arta, unde este politica, este departe una de alta. Nu vreau să-mi pierd ceea ce am mai scump și pentru ce am lucrat mai mult de 50 de ani. A fost un act mare de a lucra 50 de ani în cultură și acum să pierd tot acest lucru, fiind în politică”, a declarat Nicolae Botgros.

Cariera dirijorului în politică

Nicolae Botgros este un nume de referință în Republica Moldova, fiind dirijorul și directorul artistic al Orchestrei Naționale de muzică populară „Lăutarii”. Pe lângă activitatea de violonist și dirijor, acesta conduce și asociația culturală cu același nume. Deși la începutul sesiunii parlamentare din 2026 declara că va rămâne în legislativ pe termen lung, artistul s-a răzgândit.

„Eu socotesc că ceea ce procedez eu astăzi, este un pas foarte valoros, pentru ca pe data de 28 septembrie, să ne alegem pasul cel mai corect, ca să ajungem acolo unde trebuie să ajungem. Am văzut și știm cum trăiește lumea în Uniunea Europeană, și de aceea, vrem să aducem Europa acasă, să trăim frumos, să putem face lucruri minunate”, a declarat Nicolae Botgros.

Retragerea este surprinzătoare, mai ales că artistul ocupase poziția a 11-a pe lista PAS și părea hotărât să rămână în lumea politică. Cu toate acestea, presiunea și diferențele dintre lumea artistică și cea a legilor l-au făcut să renunțe la mandatul de deputat mult mai devreme decât se așteptau colegii săi de partid.

Nicolae Botgros declara că va rămâne în Parlament „până îl vor duce cu picioarele în partea cealaltă” și că singura funcție pe care o deține este cea de legislator”.

