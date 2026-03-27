Noelia a fost eutanasiată! Noelia Castillo Ramos a murit joi seară prin eutanasie, după ce procedura pe care o solicitase a fost aprobată și dusă la capăt. În anul 2022, tânăra de 25 de ani din Barcelona a fost violată de mai mulți indivizi și, din această cauză, a intrat într-o depresie extrem de puternică, se confrunta cu mari probleme de sănătate mintală, și astfel a recurs la un gest extrem.

A decis să se arunce de la etajul 5 al unui bloc. Nu a murit, însă a rămas paralizată. După asta, a ajuns în instanță pentru a cere să fie . Ea a mărturisit că nu mai poate trăi așa. Noelia mai fusese violată în trecut de un fost iubit.

Noelia a fost eutanasiată! De ce a încercat tatăl ei să blocheze eutanasia

Tatăl Noeliei a încercat să blocheze eutanasia, cu sprijinul organizației catolice de dreapta Christian Lawyers, potrivit .

Organizația care l-a reprezentat pe tatăl ei a transmis joi într-un comunicat publicat în jurul orei 19:00 (ora Marii Britanii):

„Noelia a fost deja eutanasiată. La Christian Lawyers regretăm profund moartea ei și denunțăm faptul că acest caz evidențiază deficiențele grave ale legii eutanasiei, care nu protejează persoanele cele mai vulnerabile. Le cerem politicienilor să folosească povestea ei pentru a face schimbări urgente și pentru a preveni ca așa ceva să se mai întâmple.

Mulțumim tuturor celor care au empatizat cu familia în aceste momente extrem de dificile. Puteți înțelege că părinții sunt devastați după ani întregi în care au încercat să o sprijine în recuperare.”

Cum s-a desfășurat procedura de eutanasie

Primele două injecții i-au indus o sedare profundă, iar cea de-a treia, cea mai puternică, a provocat stop cardiac.

Mama Noeliei, Yolanda Ramos, a petrecut noaptea trecută alături de ea la Spitalul Sant Camil, înainte de începerea procedurii programate la ora 18:00 (17:00 GMT), concepută pentru a „asigura o moarte fără suferință”.

Tatăl ei, Geronimo Castillo, care a dus o lungă luptă în instanță pentru a opri procedura, s-a aflat printre rudele, inclusiv frații și bunica maternă, care au venit la spital mai devreme pentru a petrece timp cu ea.

Noelia, care a vorbit deschis despre decizia de a pune capăt durerii fizice și psihice într-un interviu acordat televiziunii spaniole la începutul săptămânii, era singură în cameră în momentul morții.

Surse medicale regionale au confirmat, de asemenea, decesul ei.

Noelia a fost eutanasiată! Ce s-a întâmplat înainte de momentul final

Înainte de procedura programată pentru ora 18:00, tânăra le-ar fi cerut membrilor familiei să mai petreacă timp cu ea. Aceștia urmau să o lase singură cu medicul care i-a administrat cele trei injecții în jurul orei 17:30, însă se pare că au mai rămas cu ea încă cel puțin o jumătate de oră.

Se crede că procedura a început efectiv în jurul orei 18:30 (17:30 GMT).

Noelia a fost singură în cameră în momentul morții, la propria cerere, în afară de medicul care i-a administrat injecțiile.

Noelia a fost eutanasiată! Ce traumă a dus la această decizie

Noelia din Barcelona a trăit ani întregi cu probleme psihice după ce a fost victima unui viol în grup comis de trei băieți, într-un centru pentru persoane vulnerabile, în 2022. Ulterior, în octombrie același an, s-a aruncat de la etajul cinci, dar a supraviețuit.

În urma căderii, a suferit leziuni ireversibile ale coloanei vertebrale și nu mai putea să se miște de la brâu în jos. Ea a declarat că trăia cu „dureri neuropatice severe și incontinență”.

Noelia a fost eutanasiată! Ce declarații a făcut înainte de a muri

Tânăra a spus că tatăl ei i-a reproșat că „nu are inimă” după ce i-a mărturisit că vrea să recurgă la eutanasie. Ulterior, ea a criticat încercările acestuia de a bloca procedura, susținând că a fost în mare parte absent după ce a început lupta juridică.

„Nu mă sună și nu îmi scrie niciodată”, a declarat Noelia în cadrul emisiunii Y ahora Sonsoles. „De ce mă vrea în viață, ca să mă țină într-un spital?”

În același interviu, ea a adăugat: „Sper că în sfârșit mă voi putea odihni, pentru că nu mai pot suporta această familie, nu mai pot suporta durerea, nu mai pot suporta tot ce mă macină după tot ce am trăit.”

Cum a fost aprobată eutanasia în acest caz

Cererea Noeliei pentru eutanasie a fost aprobată de Comisia de Garanție și Evaluare din Catalonia (CGEC), în ciuda opoziției tatălui său. Inițial, procedura fusese programată pentru august 2024.

Moartea asistată este legală în Spania din 2021. Înainte de decesul fiicei sale, Yolanda a declarat: „Nu toți părinții sunt pregătiți pentru așa ceva.”

Ce se știe despre trecutul Noeliei

Noelia a afirmat că a fost neglijată de părinți și că a fost plasată într-un centru de protecție de către autoritățile din Catalonia la vârsta de 13 ani.

Ea a relatat mai multe episoade de abuz în acel centru, inclusiv agresiuni sexuale repetate. Ultimul incident a fost comis de cei trei băieți.

Noelia a spus că problemele sale psihice au început după divorțul părinților, în copilărie, și că urma deja tratament psihiatric la vârsta de 13 ani. Le-a declarat jurnaliștilor spanioli că suferea de tulburare de personalitate borderline și de comportament obsesiv-compulsiv.