Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români că un obicei banal, i-ar putea duce la închisoare pentru mulți ani în Singapore. Insula asiatică este o destul de populară.

Românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Singapore trebuie să știe că autoritățile locale au modificat legislația privind utilizarea țigaretelor electronice. Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii că anumite fapte pot fi sancționate foarte dur. Sunt prevăzute pedepse cu închisoarea de până la 20 de ani, amenzi de 20.000 SGD sau chiar pedeapsa capitală.

Potrivit , prin noile reglementări sunt incriminate posesia, consumul, traficul și distribuția de dispozitive de tip vape și a substanțelor asociate. În legislația din Singapore, o parte din aceste substanțe sunt încadrate juridic ca droguri din clasa C. În aceste condiții, cei care încalcă legea riscă pedepse ce pot ajunge până la 20 de ani de închisoare, amenzi consistente și chiar lovituri corporale.

Ministerul român subliniază că legislația din Singapore printre cele mai stricte din lume în privința substanțelor controlate și a dispozitivelor electronice de fumat.

„MAE reamintește că importul, distribuția sau posesia fără drept a unor droguri controlate, în conformitate cu legislația în vigoare în Republica Singapore, pot atrage aplicarea pedepsei capitale”, transmite instituția.

Țigaretele electronice cu etomidat, considerate droguri

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care călătoresc în Singapore cu privire la care conțin etomidat. Cunoscute și sub denumirea de kpods, acestea intră sub incidența Legii Folosirii Frauduloase a Drogurilor (Misuse of Drugs Act). Legislația locală prevede următoarele sancțiuni pentru posesia, consumul sau refuzul testării:

închisoare de 1 până la 10 ani și amendă penală de până la 20.000 SGD;

în caz de recidivă este prevăzută pedeapsa cu închisoarea între 3–10 ani și amendă de până la 20.000 SGD.

Pentru trafic, import, export sau producția neautorizată de astfel de dispozitive sau de substanțe sunt prevăzute următoarele sancțiuni:

închisoare între 4 și 20 de ani;

între 4 și 15 lovituri corporale.

Totodată, MAE amintește că, potrivit legii din Singapore, importul sau posesia neautorizată a drogurilor controlate poate atrage pedeapsa capitală.

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii despre țigările electronice

Statul Singapore prevede sancțiuni dure și pentru cei care dețin sau folosesc dispozitive electronice care nu conțin etomidat. Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii că, potrivit legislației locale, există sancțiuni și pentru astfel de dispozitive. Reglementările încadrează aceste dispozitive în legea privind controlul tutunului, publicității și vânzării (Tobacco – Control of Advertisements and Sale Act).

Conform informațiilor oficiale, în astfel de cazuri sunt prevăzute următoarele sancțiuni:

deținerea, achiziția sau consum, amendă contravențională de până la 2.000 SGD (aproximativ 6.800 lei):

importul, distribuirea, vânzarea sau oferta spre vânzare este considerată infracțiune. Se sancționează cu până la 6 luni de închisoare și amendă de până la 10.000 SGD;

pentru recidivă, pedepsele cresc la 12 luni de închisoare și 20.000 SGD amendă.

În aceste condiții, MAE avertizează românii care călătoresc în Singapore să evite complet introducerea sau utilizarea țigaretelor electronice.

Ce trebuie să facă românii aflați în dificultate

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii care se confruntă cu o situație de urgență, o problemă juridică sau medicală în Singapore să apeleze numărul de urgență al Ambasadei: +65 906 689 71. Pentru alte solicitări de asistență consulară, pot contacta Ambasada la numărul de telefon +65 673 550 25. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), care funcționează non-stop.

MAE recomandă consultarea permanentă a surselor oficiale:

Pagina web a Ambasadei României la Singapore:

Site-ul Ministerului Afacerilor Externe:

De asemenea, instituția amintește cetățenilor români să se informeze înainte de orice călătorie externă folosind platforma „Călătorește în siguranță”. Aici sunt prezentate informații și actualizate.