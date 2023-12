Noii bocanci ai armatei austriece sunt făcuți în România / „Nicio companie din Austria nu i-ar fi făcut la acest preț”

Armata Federală Austriacă primește noi pantofi pentru soldați. Deși noul model a fost dezvoltat în Austria, este produs în România.

Ministrul Apărării Klaudia Tanner (53 de ani) le-a oferit ieri soldaților austrieci noile cizme de luptă. 35.000 de perechi de cizme de luptă au fost comandate pentru anii 2023 până în 2025. Noul model va „crește performanța și pregătirea operațională a Armatei”, a anunțat Tanner. Pantofii ar trebui să stăpânească în mod optim toate provocările – vara și iarna. Noile cizme de luptă capătă un aspect complet nou, departe de vechiul negru. Culoarea bej a fost aleasă pentru a se potrivi cu uniforma, din Austria.

Dezvoltarea cizmei de soldat a avut loc în Austria. Produsul este creat si de o firma austriaca RUKAPOL – dar nu in aceasta tara ci in Romania din motive de cost. Acest lucru a fost raportat de „Servus TV”. O pereche ar trebui să coste 140 de euro.

A existat o licitație la nivelul UE, a confirmat purtătorul de cuvânt al armatei Michael Bauer pe X (Twitter). Nicio companie nu ar fi produs pantoful în acest număr și la acest preț în Austria.

Există acum critici despre acest lucru: o instituție națională ar trebui să aibă produse în propria țară, scrie un utilizator de Twitter.

Unii „experți în încălțăminte” critică faptul că noul pantof de câmp al #ArmateiFederale este produs în România.

“Vă rugăm să numiți o companie care ar fi produs un pantof cu acest număr și la acest preț în Austria?”, se apără ministrul austriac al Apărării.

