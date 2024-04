Nou atac cu cuțitul în Sydney: Episcop înjunghiat chiar în timpul slujbei, în fața credincioșilor (VIDEO)

Un important preot ar fi fost înjunghiat la altar, luni, în timpul unei slujbe care avea loc în sud-vestul orașului Sydney din Australia. Acest atac are loc , într-un centru comercial.

Potrivit , episcopul Mar Mari Emmanuel oficia o slujbă la Biserica Christ The Good Shepherd din Wakeley imediat după ora 19:00, când un bărbat s-a apropiat de el la altar și l-ar fi înjunghiat de mai multe ori în direcția capului.

An attack on a priest has just been captured on a live stream at the Christ the Good Shepherd Church in the Sydney suburb of Wakeley.

