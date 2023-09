O altă poveste tulburătoare din iadul marocan: Un şef al poliţiei a murit sub dărâmături, protejându-şi fiul

Un cutremur devastator a lovit centrul Marocului, provocând distrugeri masive în mai multe sate, inclusiv în Amizmiz, de la poalele Munților Atlas. indică peste 2.100 de morți și 2.400 de răniți, iar tragedia continuă să se desfășoare în zonă. Echipa a realizat un reportaj care ilustrează casele reduse la ruine și viețile oamenilor după tragedie, relatează .

Satul Amizmiz a fost puternic afectat de , cu case prăbușite și oameni dispăruți sub dărâmături. Un morman imens de moloz a înlocuit acum o benzinărie și două case care fuseseră în picioare doar cu două zile în urmă. Reporterii Sky News au găsit o femeie, pe nume Hafida, plângând lângă ruine.

Hafida a împărtășit o poveste înfiorătoare. Fratele ei, Milud, care era șeful poliției locale, locuia într-una dintre casele distruse împreună cu familia sa. Fiica lui Milud a supraviețuit și a fost dusă la spital cu un picior rupt. Cu toate acestea, soția și fiul lui Milud sunt încă dispăruți și este puțin probabil să fie găsiți în viață. Milud a fost găsit mort, ucis de bucăți de beton în timp ce încerca să-și protejeze fiul.

Povestea lui Hafida reflectă în urma cutremurului. În primele momente după dezastru, se auzeau strigăte de ajutor, dar acum vocile au tăcut. Aceasta este realitatea cruntă pe care oamenii din Amizmiz o trăiesc în aceste zile.

In the aftermath of Morocco’s massive earthquake, locals took refuge in Marrakech’s Jemaa el-Fna square for two consecutive nights.

Many still fear returning to their damaged homes.

— DW News (@dwnews)